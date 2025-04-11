Як приготувати ідеальну паску: поради від Клопотенка, які змінять ваш підхід

Відомий шеф-кухар і креативний підприємець Євген Клопотенко любить експериментувати зі смаками випічки на Великдень, проте не забуває й про класичні рецепти.
В ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) кулінар розповів власні секрети приготування тіста на паску.
Найперше, на чому наголошує шеф-кухар, це температура всіх складників. Вона повинна бути кімнатною, тож перед початком приготування дістаньте з холодильника дріжджі, яйця, вершки тощо.
Щодо температури води чи молока, якими ви будете розводити дріжджі, вона не повинна перевищувати 38 градусів. Тоді дріжджі просто почнуть "вмирати", і опара не вийде.
"Оптимально - 25 градусів, по відчуттях - це ледве тепла рідина. І тут ще один секрет - опара. Якщо робити тісто без опари, то дріжджі будуть раз в 5 разів гірше працювати", - радить Клопотенко.
Для вологості та текстурності тіста Євген також додає вершкове масло високої жирності: зазвичай 82,5%. Крім того, для якісної випічки варто використовувати свіжі яйця. Ідеально, якщо їм всього 3-5 днів.
Євген Клопотенко для випікання пасок вибирає пшеничне борошно вищого ґатунку або екстракласу, адже воно ніжне, дрібного помелу і дає ту саму повітряну текстуру.
Звертайте увагу, щоб у борошні було 10-12% білка, оскільки це впливає на еластичність тіста. А безпосередньо перед замісом обов'язково просійте борошно, щоб воно "подихало". Це додасть тісту легкості та ніжності.
Правильно дібране борошно - запорука успіху паски (фото: Freepik)
Звичайно, багато залежить від ваших смаків і вподобань. Проте класичні спеції - це ваніль, мускатний горіх і кардамон.
"Вони дають випічці теплого аромату, підкреслюючи здобність тіста. Якщо хочеться вийти за межі традиційного смаку, можна додати корицю, цедру апельсина або лимона, куркуму чи навіть дрібку шафрану", - розповідає кулінар.
Крім спецій, також можна експериментувати з ромом чи коньяком. Їх можна додати в тісто або вимочити в них родзинки й цукати.
Щодо цукатів, додавайте журавлину, в'ялену вишню, мигдаль, фісташки тощо. Але пам'ятайте про два нюанси:
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