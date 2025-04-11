Як приготувати ідеальну паску: поради від Клопотенка, які змінять ваш підхід

Підготовка інгредієнтів

Найперше, на чому наголошує шеф-кухар, це температура всіх складників. Вона повинна бути кімнатною, тож перед початком приготування дістаньте з холодильника дріжджі, яйця, вершки тощо.

Щодо температури води чи молока, якими ви будете розводити дріжджі, вона не повинна перевищувати 38 градусів. Тоді дріжджі просто почнуть "вмирати", і опара не вийде.

"Оптимально - 25 градусів, по відчуттях - це ледве тепла рідина. І тут ще один секрет - опара. Якщо робити тісто без опари, то дріжджі будуть раз в 5 разів гірше працювати", - радить Клопотенко.

Для вологості та текстурності тіста Євген також додає вершкове масло високої жирності: зазвичай 82,5%. Крім того, для якісної випічки варто використовувати свіжі яйця. Ідеально, якщо їм всього 3-5 днів.

Яке борошно використовувати на паску

Євген Клопотенко для випікання пасок вибирає пшеничне борошно вищого ґатунку або екстракласу, адже воно ніжне, дрібного помелу і дає ту саму повітряну текстуру.

Звертайте увагу, щоб у борошні було 10-12% білка, оскільки це впливає на еластичність тіста. А безпосередньо перед замісом обов'язково просійте борошно, щоб воно "подихало". Це додасть тісту легкості та ніжності.

Правильно дібране борошно - запорука успіху паски (фото: Freepik)

Як правильно замішувати тісто

Спочатку вимісіть тісто не менше 10-15 хвилин руками або в кухонній машині з насадкою "гак". Воно повинне стати еластичним і гладким, але не "забитим" борошном. Легка липкість вітається.

Далі сформуйте кульку, викладіть її у велику миску, змащену олією, і накрийте рушником. Тісто в теплому місці має пробути приблизно годину, щоби вирости у 2-3 рази.

Коли воно піднялося, потрібно ще раз його легенько обминати. Але не тисніть сильно, просто випустіть зайве повітря.

Дайте ще 40 хвилин піднятися. На цьому ж етапі можна додати сухофрукти чи цукати.

Розкладіть тісто у форми, заповнюючи їх не більше ніж на ⅔.

Накрийте форми рушником і залиште в теплому місці, щоб тісто підросло майже до країв. Це займе приблизно 40-50 хвилин.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте паски 20-35 хвилин залежно від розміру.

Які спеції можна додавати в паску

Звичайно, багато залежить від ваших смаків і вподобань. Проте класичні спеції - це ваніль, мускатний горіх і кардамон.

"Вони дають випічці теплого аромату, підкреслюючи здобність тіста. Якщо хочеться вийти за межі традиційного смаку, можна додати корицю, цедру апельсина або лимона, куркуму чи навіть дрібку шафрану", - розповідає кулінар.

Крім спецій, також можна експериментувати з ромом чи коньяком. Їх можна додати в тісто або вимочити в них родзинки й цукати.

Щодо цукатів, додавайте журавлину, в'ялену вишню, мигдаль, фісташки тощо. Але пам'ятайте про два нюанси:

цукати, родзинки та горіхи додавати в тісто потрібно в міру. Якщо їх забагато, тісто не підніметься, не буде пухке або погано пропечеться всередині.

вони не повинні опинитися на поверхні тіста, бо можуть пригоріти під час випікання

Вас також може зацікавити: