Як приготувати ідеальне пюре з гарбуза: суддя МастерШефу розкрив секретні інгредієнти

Який сорт гарбуза найкраще вибрати

"Я придбав звичайний сорт - ромашку, але готуйте з будь-якого. Усі вони різні, мають свій смак і аромат, але нагадую - раджу куштувати перед готуванням. Якщо гарбуз не смачний, то краще не готуйте. Я вибираю ще й за кольором - чим він насиченіший, тим смачніше", - написав кулінар.

"Таке пюре - це неперевершена база для приготування крутих страв із гарбуза за моїми рецептами або за вашими фантазіями", - додав Ярославський.

Як приготувати:

Наріжте гарбуз на шматки, полийте олією і трохи посоліть. Можна додавати трави - добре підійде чебрець, розмарин та шавлія Запікайте під фольгою у режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин. Зніміть фольгу і поставте ще на 10-15 хвилин на 170 градусів, щоб випарувалися надлишкова волога. Вийміть запечений гарбуз і охолодіть. Вийміть гілочки трав, якщо їх додавали, і перебийте м‘якоть блендером до однорідності.

Пюре можна використовувати для супів, кремів, як гарнір або частина сніданку. Також воно підійде для гарбузової запіканки й тирамісу. Зберігати пюре можна у холодильнику протягом 4-5 днів.

Володимир Ярославський для пюре гарбуз запікає з чебрецем і розмарином (фото: instagram.com/ yaroslavskyi_vova)