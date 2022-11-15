Як приготувати дорогий сир Маскарпоне вдома без зайвих витрат: найпростіший рецепт (відео)
Сир Маскарпоне використовують у різних вишуканих стравах, як десерт тірамісу, наприклад. Через використання особливо виготовлених вершків він досить дорого коштує в магазинах.
А якщо продукт імпортний, то ціна аж занадто захмарна. Але такий сир можна зробити й самостійно.
Рецептом домашнього Маскарпоне діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування вам знадобляться прості інгредієнти:
- 600-700 грамів сметани від 20%
- 150 мл молока
- дрібка солі
- 1/2 чайної ложки цукру
Покрокове приготування
З'єднайте всі інгредієнти в каструлі, перемішайте до однорідності та відправляйте на вогонь. Суміш потрібно підігріти до температури 60 градусів. Виміряти її можна за допомогою спеціального градусника.
Якщо такого приладу у вас немає, зробити це можна приблизно або нехай рідина почне трохи закипати. Але ні в якому разі не доводьте повністю до кипіння, це буде далеко за потрібних 60 градусів.
Наступним кроком зробіть конструкцію з миски, друшляку та марлі або іншої м'якої тканини. У неї виливаємо сметанну суміш і відправляємо в холодильник на 5-6 годин.
За цей час інгредієнти обміняються смаками та будуть чудово пасувати до ваших тостів з авокадо чи інших улюблених страв. Смачного!
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