Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиенты

Тыквенное пюре является основой для многих осенних блюд. Приготовить его легко, однако, чтобы получилось действительно вкусным, нужно правильно выбрать сорт плодов и усилить вкус ароматными травами.
Секретами приготовления идеального пюре поделился ресторатор и судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский.
"Я приобрел обычный сорт - ромашку, но готовьте из любого. Все они разные, имеют свой вкус и аромат, но напоминаю - советую пробовать перед приготовлением. Если тыква не вкусная, то лучше не готовьте. Я выбираю еще и по цвету - чем он насыщеннее, тем вкуснее", - написал кулинар.
"Такое пюре - это непревзойденная база для приготовления блюд из тыквы по моим рецептам или по вашим фантазиям", - добавил Ярославский.
Как приготовить:
Пюре можно использовать для супов, кремов как гарнир или часть завтрака. Также оно подойдет для тыквенной запеканки и тирамису. Хранить пюре можно в холодильнике в течение 4-5 дней.
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