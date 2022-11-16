Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиенты

Какой сорт тыквы лучше выбрать

"Я приобрел обычный сорт - ромашку, но готовьте из любого. Все они разные, имеют свой вкус и аромат, но напоминаю - советую пробовать перед приготовлением. Если тыква не вкусная, то лучше не готовьте. Я выбираю еще и по цвету - чем он насыщеннее, тем вкуснее", - написал кулинар.

"Такое пюре - это непревзойденная база для приготовления блюд из тыквы по моим рецептам или по вашим фантазиям", - добавил Ярославский.

Как приготовить:

Нарежьте тыкву на куски, полейте растительным маслом и немного посолите. Можно добавлять травы - хорошо подойдет чабрец, розмарин и шалфей. Запекайте под фольгой в режиме вентилятора 180-190 градусов в течение 30 минут. Снимите фольгу и поставьте еще на 10-15 минут на 170 градусов, чтобы испарилась избыточная влага. Выньте запеченную тыкву и охладите. Извлеките веточки трав, если их добавляли, и перебейте мякоть блендером до однородности.

Пюре можно использовать для супов, кремов как гарнир или часть завтрака. Также оно подойдет для тыквенной запеканки и тирамису. Хранить пюре можно в холодильнике в течение 4-5 дней.

Владимир Ярославский для пюре тыкву запекает с чабрецом и розмарином (фото: instagram.com/ yaroslavskyi_vova)