Готуємо найсмачнішу цвітну капусту під сирним соусом: рецепт від учасника МайстерШеф

Цвітна капуста – дуже корисна для здоров'я. Також вона дуже смачна, особливо, якщо її запекти в духовці.

Для капусти:

Капуста – 1 шт

Вода – 3 л

Сіль – 30 г

Масло вершкове – 50 г

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Для соусу:

Масло вершкове – 15 г

Борошно – 15 г

Молоко – 200 г

Сир чедер – 150 г

Сіль за смаком

Паприка копчена – 5 г

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Посипаємо:

Горіхи – 20 г

Листя чебрецю (чебрець) - 2

Покроковий рецепт приготування

Очистіть цвітну капусту від листя та відваріть її 10 хвилин у підсоленій воді. Потім перекладіть її на лист і рясно змастіть вершковим маслом, відправте в духовку на 220 градусів на 25-30 хвилин. Обсмажте на сковорідці борошно, додайте сир, паприку, молоко. Потім змастіть отриманим соусом запечену капусту.