Як приготувати ідеальне пюре з гарбуза: суддя МастерШефу розкрив секретні інгредієнти

Гарбузове пюре є основою для багатьох осінніх страв. Приготувати його легко, проте аби вийшло дійсно смачним, потрібно правильно вибрати сорт плодів та підсилити смак ароматними травами.

Який сорт гарбуза найкраще вибрати

"Я придбав звичайний сорт - ромашку, але готуйте з будь-якого. Усі вони різні, мають свій смак і аромат, але нагадую - раджу куштувати перед готуванням. Якщо гарбуз не смачний, то краще не готуйте. Я вибираю ще й за кольором - чим він насиченіший, тим смачніше", - написав кулінар.

"Таке пюре - це неперевершена база для приготування крутих страв із гарбуза за моїми рецептами або за вашими фантазіями", - додав Ярославський.

Як приготувати:

Наріжте гарбуз на шматки, полийте олією і трохи посоліть. Можна додавати трави - добре підійде чебрець, розмарин та шавлія Запікайте під фольгою у режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин. Зніміть фольгу і поставте ще на 10-15 хвилин на 170 градусів, щоб випарувалися надлишкова волога. Вийміть запечений гарбуз і охолодіть. Вийміть гілочки трав, якщо їх додавали, і перебийте м‘якоть блендером до однорідності.

Пюре можна використовувати для супів, кремів, як гарнір або частина сніданку. Також воно підійде для гарбузової запіканки й тирамісу. Зберігати пюре можна у холодильнику протягом 4-5 днів.

Володимир Ярославський для пюре гарбуз запікає з чебрецем і розмарином (фото: instagram.com/ yaroslavskyi_vova)