Як приготувати ідеальне пюре з гарбуза: суддя МастерШефу розкрив секретні інгредієнти
Гарбузове пюре є основою для багатьох осінніх страв. Приготувати його легко, проте аби вийшло дійсно смачним, потрібно правильно вибрати сорт плодів та підсилити смак ароматними травами.
Секретами приготування ідеального пюре поділився ресторатор і суддя шоу МастерШефа Володимир Ярославський.
Який сорт гарбуза найкраще вибрати
"Я придбав звичайний сорт - ромашку, але готуйте з будь-якого. Усі вони різні, мають свій смак і аромат, але нагадую - раджу куштувати перед готуванням. Якщо гарбуз не смачний, то краще не готуйте. Я вибираю ще й за кольором - чим він насиченіший, тим смачніше", - написав кулінар.
"Таке пюре - це неперевершена база для приготування крутих страв із гарбуза за моїми рецептами або за вашими фантазіями", - додав Ярославський.
Як приготувати:
- Наріжте гарбуз на шматки, полийте олією і трохи посоліть.
- Можна додавати трави - добре підійде чебрець, розмарин та шавлія
- Запікайте під фольгою у режимі з вентилятором 180-190 градусів протягом 30 хвилин.
- Зніміть фольгу і поставте ще на 10-15 хвилин на 170 градусів, щоб випарувалися надлишкова волога.
- Вийміть запечений гарбуз і охолодіть.
- Вийміть гілочки трав, якщо їх додавали, і перебийте м‘якоть блендером до однорідності.
Пюре можна використовувати для супів, кремів, як гарнір або частина сніданку. Також воно підійде для гарбузової запіканки й тирамісу. Зберігати пюре можна у холодильнику протягом 4-5 днів.
Володимир Ярославський для пюре гарбуз запікає з чебрецем і розмарином (фото: instagram.com/ yaroslavskyi_vova)
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