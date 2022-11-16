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Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиенты

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Среда 16 ноября 2022 16:45
Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиенты Как приготовить идеальное пюре из запеченной тыквы (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)
Автор: Василина Копытко

Тыквенное пюре является основой для многих осенних блюд. Приготовить его легко, однако, чтобы получилось действительно вкусным, нужно правильно выбрать сорт плодов и усилить вкус ароматными травами.

Секретами приготовления идеального пюре поделился ресторатор и судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский.

Какой сорт тыквы лучше выбрать

"Я приобрел обычный сорт - ромашку, но готовьте из любого. Все они разные, имеют свой вкус и аромат, но напоминаю - советую пробовать перед приготовлением. Если тыква не вкусная, то лучше не готовьте. Я выбираю еще и по цвету - чем он насыщеннее, тем вкуснее", - написал кулинар.

"Такое пюре - это непревзойденная база для приготовления блюд из тыквы по моим рецептам или по вашим фантазиям", - добавил Ярославский.

Как приготовить:

  1. Нарежьте тыкву на куски, полейте растительным маслом и немного посолите.
  2. Можно добавлять травы - хорошо подойдет чабрец, розмарин и шалфей.
  3. Запекайте под фольгой в режиме вентилятора 180-190 градусов в течение 30 минут.
  4. Снимите фольгу и поставьте еще на 10-15 минут на 170 градусов, чтобы испарилась избыточная влага.
  5. Выньте запеченную тыкву и охладите.
  6. Извлеките веточки трав, если их добавляли, и перебейте мякоть блендером до однородности.

Пюре можно использовать для супов, кремов как гарнир или часть завтрака. Также оно подойдет для тыквенной запеканки и тирамису. Хранить пюре можно в холодильнике в течение 4-5 дней.

Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиенты

Как приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиентыКак приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиентыКак приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиентыКак приготовить идеальное пюре из тыквы: судья МастерШефу раскрыл секретные ингредиентыВладимир Ярославский для пюре тыкву запекает с чабрецом и розмарином (фото: instagram.com/ yaroslavskyi_vova)

Ранее участник МастерШеф поделился рецептом вкуснейшей цветной капусты под творожным соусом.

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