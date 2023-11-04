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Як приготувати корисну домашню гранолу: простий рецепт від відомого кухаря (відео)

Рецепт домашньої граноли (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гранола - це суміш підсушених пластівців, ваших улюблених горіхів і сухофруктів. Вона може стати прекрасним рішення для корисного та швидкого сніданку. Однак набагато краще готувати її самостійно, ніж купувати в магазинах. Адже так ви зможете зберегти в ній максимум користі.

Як приготувати домашню гранолу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис шефа Володимира Ярославського.

Що вам знадобиться

Для приготування візьміть: 

  • 400 грамів плющеної вівсянки
  • 100 грамів меду
  • 2 банани
  • 1/2 апельсина
  • 75 грамів лохини сушеної
  • 75 грамів журавлини сушеної
  • 75 грамів лісових горіхів
  • 75 грамів волоських горіхів

За бажання ви можете змінювати складові відповідно до своїх смаків.

Як готувати

Спочатку довільно подрібніть ножем горіхи, але так, щоб шматочки трохи залишалися цілими. За таким самим принципом банан. Тепер змішайте це все з вівсянкою.

В окремій ємності змішайте трішки соку апельсина, мед і цедру апельсина. Додайте суміш до вівсянки та все разом перемішайте.

Деко застеліть пергаментом, розрівняйте суміш і запікайте в духовці 30-40 хвилин при температурі 160 градусів, періодично помішуючи.

За 10 хвилин до готовності додайте сухофрукти. Для аромату також можна додати оливкову чи кокосову олію. Готова охолоджена гранола має бути сухою та хрусткою.

Тепер наливаємо в миску кефір чи йогурт, а зверху гранолу. І ваш перекус чи сніданок готовий.

 

 

До речі, раніше ми розповідали, чи корисно їсти вівсянку на сніданок.

Читайте також, яке молоко найкорисніше: соєве, вівсяне чи коров'яче.

А якщо ви хочете схуднути, тоді читайте про найкорисніші сніданки, які не шкодять фігурі.

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