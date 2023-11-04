Як приготувати корисну домашню гранолу: простий рецепт від відомого кухаря (відео)

Що вам знадобиться

Для приготування візьміть:

400 грамів плющеної вівсянки

100 грамів меду

2 банани

1/2 апельсина

75 грамів лохини сушеної

75 грамів журавлини сушеної

75 грамів лісових горіхів

75 грамів волоських горіхів

За бажання ви можете змінювати складові відповідно до своїх смаків.

Як готувати

Спочатку довільно подрібніть ножем горіхи, але так, щоб шматочки трохи залишалися цілими. За таким самим принципом банан. Тепер змішайте це все з вівсянкою.

В окремій ємності змішайте трішки соку апельсина, мед і цедру апельсина. Додайте суміш до вівсянки та все разом перемішайте.

Деко застеліть пергаментом, розрівняйте суміш і запікайте в духовці 30-40 хвилин при температурі 160 градусів, періодично помішуючи.

За 10 хвилин до готовності додайте сухофрукти. Для аромату також можна додати оливкову чи кокосову олію. Готова охолоджена гранола має бути сухою та хрусткою.

Тепер наливаємо в миску кефір чи йогурт, а зверху гранолу. І ваш перекус чи сніданок готовий.