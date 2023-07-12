Соєве, вівсяне чи коров'яче. Названо найкорисніше молоко

В українських магазинах зараз є величезний вибір молока на будь-який смак. На полицях можна побачити соєве, вівсяне та звичайне коров'яче молоко.

Який із цих продуктів принесе максимальну користь для здоров'я розповіла дієтолог Марсела Фіуза, пише Express.

Яке молоко найкорисніше

Нутриціолог порівняла поживні речовини, що містяться в коров'ячому молоці з вівсяним молоком. Вона зазначила, що коров'яче молоко містить "хорошу кількість" білка, кальцію, калію та низки вітамінів.

Коров'яче молоко

Хоча коров'яче молоко практично не обробляється, виробники пастеризують його для видалення шкідливих бактерій. Цей процес не впливає на харчову цінність коров'ячого молока. Однак цей тип молока може бути важким для травлення, якщо у вас непереносимість лактози.

Безлактозне молоко - це коров'яче молоко, з якого видалили лактозу (цукор) і додали фермент, під назвою лактаза.

"Харчовий профіль безлактозного молока ідентичний до профілю звичайного коров'ячого молока", - зазначила Марсела.

Козяче молоко, з іншого боку, поживніше, у ньому багато вітаміну А, і напій може легше засвоюватися, ніж коров'яче молоко.

Проте його специфічний смак може сподобатися не всім.

Соєве молоко

Такий рослинний тип молока виробляється із замочених та подрібнених соєвих бобів. Подібно до коров'ячого молока, соєве молоко містить білок, але у ньому менше жиру і калію.

"Підсолоджені сорти містять доданий цукор. У соєвому молоці також можуть бути загусники та сіль", - повідомила експерт.

Вівсяне молоко

У такому продукті більше клітковини, ніж в інших видів рослинного молока, але є один нюанс.

"Остерігайтеся вівсяного молока, оскільки воно містить підсолоджувачі, масла, загусники, емульгатори, стабілізатори чи консерванти", - розповіла дієтолог.

Що стосується того, яке молоко вибирати в супермаркеті, це залежатиме від вашого метаболізму, дієтичних потреб та поточного раціону.

Однак молочні продукти зазвичай мають найбільшу поживну цінність.

Що стосується рослинного молока, то "соєве молоко найближче за поживними характеристиками до коров'ячого та козячого молока".