Как приготовить полезную домашнюю гранолу: простой рецепт от известного повара (видео)

Что вам понадобится

Для приготовления возьмите:

400 граммов плющеной овсянки

100 граммов меда

2 банана

1/2 апельсина

75 граммов голубики сушеной

75 граммов клюквы сушеной

75 граммов лесных орехов

75 граммов грецких орехов

При желании вы можете менять составляющие в соответствии со своими вкусами.

Как готовить

Сначала произвольно измельчите ножом орехи, но так, чтобы кусочки немного оставались целыми. По такому же принципу банан. Теперь смешайте это все с овсянкой.

В отдельной емкости смешайте немного сока апельсина, мед и цедру апельсина. Добавьте смесь в овсянку и все вместе перемешайте.

Противень застелите пергаментом, разровняйте смесь и запекайте в духовке 30-40 минут при температуре 160 градусов, периодически помешивая.

За 10 минут до готовности добавьте сухофрукты. Для аромата можно добавить оливковое или кокосовое масло. Готовая охлажденная гранола должна быть сухой и хрустящей.

Теперь наливаем в миску кефир или йогурт, а сверху гранола. И ваш перекус или завтрак готов.