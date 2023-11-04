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Как приготовить полезную домашнюю гранолу: простой рецепт от известного повара (видео)

Рецепт домашней гранолы (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гранола - это смесь подсушенных хлопьев, ваших любимых орехов и сухофруктов. Она может стать прекрасным решением для полезного и быстрого завтрака. Однако гораздо лучше готовить ее самостоятельно, чем покупать в магазинах. Так ведь вы сможете сохранить в ней максимум пользы.

Как приготовить домашнюю гранолу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост шефа Владимира Ярославского.

Что вам понадобится

Для приготовления возьмите:

  • 400 граммов плющеной овсянки
  • 100 граммов меда
  • 2 банана
  • 1/2 апельсина
  • 75 граммов голубики сушеной
  • 75 граммов клюквы сушеной
  • 75 граммов лесных орехов
  • 75 граммов грецких орехов

При желании вы можете менять составляющие в соответствии со своими вкусами.

Как готовить

Сначала произвольно измельчите ножом орехи, но так, чтобы кусочки немного оставались целыми. По такому же принципу банан. Теперь смешайте это все с овсянкой.

В отдельной емкости смешайте немного сока апельсина, мед и цедру апельсина. Добавьте смесь в овсянку и все вместе перемешайте.

Противень застелите пергаментом, разровняйте смесь и запекайте в духовке 30-40 минут при температуре 160 градусов, периодически помешивая.

За 10 минут до готовности добавьте сухофрукты. Для аромата можно добавить оливковое или кокосовое масло. Готовая охлажденная гранола должна быть сухой и хрустящей.

Теперь наливаем в миску кефир или йогурт, а сверху гранола. И ваш перекус или завтрак готов.

 

 

Кстати, раньше мы рассказывали, полезно ли есть овсянку на завтрак.

Читайте также, какое молоко самое полезное: соевое, овсяное или коровье.

А если вы хотите похудеть, читайте о самых полезных завтраках, которые не вредят фигуре.

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