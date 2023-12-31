Як приготувати домашній майонез: найкращі рецепти на різні смаки

Класичний майонез від Клопотенка

Інгредієнти:

2 жовтки

125-150 мл соняшникової олії

10 грамів гірчиці

1 столова ложка соку лимона

1 дрібка солі

Як готувати:

Покладіть жовтки та гірчицю в миску. Візьміть вінчик і починайте збивати інгредієнти. Щоб миска не рухалася по поверхні, обгорніть її складеним в трубочку рушником.

Додайте сік лимона, дрібку солі та добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною. Тонкою цівкою влийте соняшникову олію, постійно збиваючи.

Коли залишаться останні краплі олії й ви додасте її до соусу, добре розмішавши, майонез буде готовий.

Домашній майонез від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com/majonez)

Майонез без яєць

Інгредієнти:

олія - 200 мл

молоко - 100 мл

сіль - 1 чайна ложка

цукор - 1,5 чайної ложки

гірчиця - 2 чайних ложки

Як готувати:

З'єднайте всі інгредієнти в одному посуді за допомогою блендера. Перед приготування обов'язково дістаньте їх з холодильника та дайте нагрітися до кімнатної температури.

Перші кілька секунд не відривайте блендер від дна, а далі рухати вверх-вниз до моменту, поки майонез стане густий.

Крім основних інгредієнтів ви також можете додати спеції до смаку.

Пісний домашній майонез

Інгредієнти:

розсіл з маринованого горошку - 100 мл

олія на ваш смак - 120 мл

дрібка солі

дрібка перцю

звичайна гірчиця - 1-1,5 чайної ложки

Як готувати:

Злийте розсіл, додайте туди перець, сіль та гірчицю. Збийте все блендером до однорідності. Після цього перемішайте ложкою, дістаючи до самого дна.

Далі влийте потроху олію, злегка перемішайте та знову збийте.

У результаті у вас вийде приблизно одна мірна склянка майонезу. Він трохи рідший, ніж звичайний, проте на смак нічим не відрізняться.

Як приготувати домашній майонез (ілюстративне фото: Freepik)

Молочний майонез

Інгредієнти:

молоко 2,5% - 150 мл

соняшникова олія - 300 мл

гірчиця - 2-3 чайних ложки

лимонний сік - 1 столова ложка

сіль і цукор на смак

Як готувати:

Молоко кімнатної температури потрібно влити в чашу для блендера. Додайте туди соняшникову олію і збивайте блендером, доки утвориться густа емульсія.

До готової суміші варто також додати сіль, цукор, гірчицю, сік лимона і збити ще протягом п'яти секунд.