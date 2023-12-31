Як приготувати домашній майонез: найкращі рецепти на різні смаки

Майонез часто використовують як соус для різноманітних страв та як заправку для салатів, особливо в новорічний період.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало рецепти домашнього майонезу на різний смак для ваших салатів і свят на Новий рік.
Інгредієнти:
Як готувати:
Покладіть жовтки та гірчицю в миску. Візьміть вінчик і починайте збивати інгредієнти. Щоб миска не рухалася по поверхні, обгорніть її складеним в трубочку рушником.
Додайте сік лимона, дрібку солі та добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною. Тонкою цівкою влийте соняшникову олію, постійно збиваючи.
Коли залишаться останні краплі олії й ви додасте її до соусу, добре розмішавши, майонез буде готовий.
Домашній майонез від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com/majonez)
Інгредієнти:
Як готувати:
З'єднайте всі інгредієнти в одному посуді за допомогою блендера. Перед приготування обов'язково дістаньте їх з холодильника та дайте нагрітися до кімнатної температури.
Перші кілька секунд не відривайте блендер від дна, а далі рухати вверх-вниз до моменту, поки майонез стане густий.
Крім основних інгредієнтів ви також можете додати спеції до смаку.
Інгредієнти:
Як готувати:
Злийте розсіл, додайте туди перець, сіль та гірчицю. Збийте все блендером до однорідності. Після цього перемішайте ложкою, дістаючи до самого дна.
Далі влийте потроху олію, злегка перемішайте та знову збийте.
У результаті у вас вийде приблизно одна мірна склянка майонезу. Він трохи рідший, ніж звичайний, проте на смак нічим не відрізняться.
Як приготувати домашній майонез (ілюстративне фото: Freepik)
Інгредієнти:
Як готувати:
Молоко кімнатної температури потрібно влити в чашу для блендера. Додайте туди соняшникову олію і збивайте блендером, доки утвориться густа емульсія.
До готової суміші варто також додати сіль, цукор, гірчицю, сік лимона і збити ще протягом п'яти секунд.
До речі, ми ділилися рецептом майонезу за три хвилини від переможця "Мастер Шеф".
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