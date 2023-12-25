Смачний оселедець під шубою із секретним інгредієнтом: цей рецепт здивує усіх

Оселедець під шубою - це класичний салат для новорічного застілля. Зокрема, можна поекспериментувати та приготувати із секретним інгредієнтом, який зробить салат оригінальнішим та цікавішим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Що знадобиться

Для приготування салату заздалегідь приготуйте такі інгредієнти:

картопля - 4 шт.

буряк - 3 шт.

морква - 3 шт.

оселедець, філе - 3 шт.

майонез 72% - 4 ст.л

цибуля червона - 1 шт.

яйця курячі - 4 шт.

яблуко - 1 шт.

петрушка

цибуля зелена - 2 шт.

оцет винний - 2 ст.л

сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно помити овочі та запікати в духовці до готовності. Щоб буряк був смачнішим, додайте оливкової олії, а також кілька зерен коріандру і бадьяну.

Яйця відваріть круто в підсоленій воді та охолодіть.

Після цього почистьте цибулю, тоненько наріжте і замаринуйте в суміші солі, цукру, меленого коріандру та винного оцту (з розрахунку 20 г на одну цибулину).

Овочі та яйця почистьте та потріть на дрібній тертці. А яблуко натріть на великій тертці. Щоб воно не потемніло, збризніть соком лимона.

У тарілку викладіть шари у наступному порядку:

100 г картоплі змастіть столовою ложкою майонезу

100 г оселедцю

100 г маринованої цибулі (зверху перемажте майонезом)

100 г моркви (перемажте майонезом)

70 г яблука

150 г буряка

петрушка

яйця

В кінці салат прикрасьте порізаною зеленою цибулькою та дайте настоятись мінімум 3 години.

Рецепт шуби з секретним інгредієнтом (скриншот)