Смачний оселедець під шубою із секретним інгредієнтом: цей рецепт здивує усіх
Оселедець під шубою - це класичний салат для новорічного застілля. Зокрема, можна поекспериментувати та приготувати із секретним інгредієнтом, який зробить салат оригінальнішим та цікавішим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Що знадобиться
Для приготування салату заздалегідь приготуйте такі інгредієнти:
- картопля - 4 шт.
- буряк - 3 шт.
- морква - 3 шт.
- оселедець, філе - 3 шт.
- майонез 72% - 4 ст.л
- цибуля червона - 1 шт.
- яйця курячі - 4 шт.
- яблуко - 1 шт.
- петрушка
- цибуля зелена - 2 шт.
- оцет винний - 2 ст.л
- сіль - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно помити овочі та запікати в духовці до готовності. Щоб буряк був смачнішим, додайте оливкової олії, а також кілька зерен коріандру і бадьяну.
Яйця відваріть круто в підсоленій воді та охолодіть.
Після цього почистьте цибулю, тоненько наріжте і замаринуйте в суміші солі, цукру, меленого коріандру та винного оцту (з розрахунку 20 г на одну цибулину).
Овочі та яйця почистьте та потріть на дрібній тертці. А яблуко натріть на великій тертці. Щоб воно не потемніло, збризніть соком лимона.
У тарілку викладіть шари у наступному порядку:
- 100 г картоплі змастіть столовою ложкою майонезу
- 100 г оселедцю
- 100 г маринованої цибулі (зверху перемажте майонезом)
- 100 г моркви (перемажте майонезом)
- 70 г яблука
- 150 г буряка
- петрушка
- яйця
В кінці салат прикрасьте порізаною зеленою цибулькою та дайте настоятись мінімум 3 години.
Рецепт шуби з секретним інгредієнтом (скриншот)
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