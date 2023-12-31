Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы

Майонез часто используют как соус для блюд и заправку для салатов, особенно в новогодний период.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты домашнего майонеза на разный вкус для ваших салатов и праздников на Новый год.
Ингредиенты:
Как готовить:
Положите желтки и горчицу в миску. Возьмите венчик и начинайте взбивать ингредиенты. Чтобы миска не двигалась по поверхности, оберните ее сложенным в трубочку полотенцем.
Добавьте сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. Тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, постоянно взбивая.
Когда останутся последние капли масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов.
Домашний майонез Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com/majonez)
Ингредиенты:
Как готовить:
Соедините все ингредиенты в одной посуде с помощью блендера. Перед приготовлением обязательно достаньте их из холодильника и дайте нагреться до комнатной температуры.
Первые несколько секунд не отрывайте блендер от дна, а дальше двигайте вверх-вниз до момента, пока майонез станет густым.
Помимо основных ингредиентов вы также можете добавить по вкусу специи.
Ингредиенты:
Как готовить:
Слейте рассол, добавьте перец, соль и горчицу. Взбейте все блендером до однородности. После этого перемешайте ложкой, доставая до самого дна.
Далее влейте масло, слегка перемешайте и снова взбейте.
В результате у вас получится примерно один мерный стакан майонеза. Он более жидкий, чем обычный, однако по вкусу ничем не отличается.
Как приготовить домашний майонез (иллюстративное фото: Freepik)
Ингредиенты:
Как готовить:
Молоко комнатной температуры следует влить в чашу для блендера. Добавьте туда подсолнечное масло и взбивайте блендером, пока не образуется густая эмульсия.
К готовой смеси следует добавить соль, сахар, горчицу, сок лимона и взбить еще в течение пяти секунд.
Кстати, мы делились рецептом майонеза за три минуты от победителя "Мастер Шеф".
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