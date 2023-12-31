Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы

Классический майонез от Клопотенко

Ингредиенты:

2 желтка

125-150 мл подсолнечного масла

10 граммов горчицы

1 столовая ложка сока лимона

1 щепотка соли

Как готовить:

Положите желтки и горчицу в миску. Возьмите венчик и начинайте взбивать ингредиенты. Чтобы миска не двигалась по поверхности, оберните ее сложенным в трубочку полотенцем.

Добавьте сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. Тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, постоянно взбивая.

Когда останутся последние капли масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов.

Домашний майонез Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com/majonez)

Майонез без яиц

Ингредиенты:

масло растительное - 200 мл

молоко - 100 мл

соль - 1 чайная кровать

сахар - 1,5 чайной ложки

горчица - 2 чайные ложки

Как готовить:

Соедините все ингредиенты в одной посуде с помощью блендера. Перед приготовлением обязательно достаньте их из холодильника и дайте нагреться до комнатной температуры.

Первые несколько секунд не отрывайте блендер от дна, а дальше двигайте вверх-вниз до момента, пока майонез станет густым.

Помимо основных ингредиентов вы также можете добавить по вкусу специи.

Постный домашний майонез

Ингредиенты:

рассол из маринованного горошка - 100 мл

масло по вашему вкусу - 120 мл

щепотка соли

щепотка перца

обычная горчица - 1-1,5 чайной ложки

Как готовить:

Слейте рассол, добавьте перец, соль и горчицу. Взбейте все блендером до однородности. После этого перемешайте ложкой, доставая до самого дна.

Далее влейте масло, слегка перемешайте и снова взбейте.

В результате у вас получится примерно один мерный стакан майонеза. Он более жидкий, чем обычный, однако по вкусу ничем не отличается.

Как приготовить домашний майонез (иллюстративное фото: Freepik)

Молочный майонез

Ингредиенты:

молоко 2,5% - 150 мл

подсолнечное масло - 300 мл

горчица - 2-3 чайных ложки

лимонный сок - 1 столовая ложка

соль и сахар по вкусу

Как готовить:

Молоко комнатной температуры следует влить в чашу для блендера. Добавьте туда подсолнечное масло и взбивайте блендером, пока не образуется густая эмульсия.

К готовой смеси следует добавить соль, сахар, горчицу, сок лимона и взбить еще в течение пяти секунд.