Як приготувати деруни без натирання картоплі: блогерка поділилася лайфхаком (відео)

Інгредієнти

Для дерунів:

700 грамів очищеної картоплі

1 яйце

1 зубчик часнику

1 цибулина

1 столова ложка сметани з гіркою

2,5 столової ложки борошна

олія

Для грибного соусу:

1/2 цибулі

200 грамів печериць

1 зубчик часнику

200 грамів жирних вершків

мускатний горіх

сіль

олія для смаження

Як готувати

Почистьте і наріжте картоплю на невеликі шматочки та покладіть у чашу блендера. Додайте туди яйце, часник, цибулю, сметану та небагато води. Збийте всі інгредієнту до однорідної маси.

Вилийте суміш у миску, посоліть і поперчіть. Тепер додайте борошно, обережно вмішуючи його в тісто.

Після цього обсмажте деруни з двох сторін до золотистості на олії.

Щоб приготувати грибний соус, розтопіть на пательні вершкове масло, підсмажте дрібно нарізану цибулю та додайте гриби.

Доведіть їх до готовності, після чого додайте часник, жирні вершки, сіль і мускатний горіх. Дайте соусу трохи загуснути, часто помішуючи.

Подавайте деруни з соусом і зеленню. Смачного!