RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как приготовить деруны без натирания картофеля: блогер поделилась лайфхаком (видео)

Рецепт дерунов за 20 минут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Деруны - это простое и классическое блюдо, но многие не любят его именно из-за процесса натирания картофеля. А если попытаться приготовить деруны без этого?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится простым лайфаком для дерунов.

Ингредиенты

Для дерунов:

  • 700 граммов очищенного картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка сметаны с горкой
  • 2,5 столовой ложки муки
  • масло

Для грибного соуса:

  • 1/2 лука
  • 200 граммов шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 граммов жирных сливок
  • мускатный орех
  • соль
  • масло для жарки

Как готовить

Очистите и нарежьте картофель на небольшие кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте туда яйцо, чеснок, лук, сметану и немного воды. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.

Вылейте смесь в миску, посолите и поперчите. Теперь добавьте муку, осторожно вмешивая ее в тесто.

После этого обжарьте деруны с двух сторон до золотистости на растительном масле.

Чтобы приготовить грибной соус, растопите на сковороде сливочное масло, поджарьте мелко нарезанный лук и добавьте грибы.

Доведите их до готовности, после чего добавьте чеснок, жирные сливки, соль и мускатный орех. Дайте соусу немного загустеть, часто помешивая.

Подавайте деруны с соусом и зеленью. Приятного аппетита!

 

 

Раньше мы рассказывали, как приготовить салат "Королевский", который может заменить "Оливье".

Читайте также, как приготовить известный десерт "Битое стекло". Мы все знаем его с детства!

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування стравдеруни