Как приготовить деруны без натирания картофеля: блогер поделилась лайфхаком (видео)

Деруны - это простое и классическое блюдо, но многие не любят его именно из-за процесса натирания картофеля. А если попытаться приготовить деруны без этого?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится простым лайфаком для дерунов.
Для дерунов:
Для грибного соуса:
Очистите и нарежьте картофель на небольшие кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте туда яйцо, чеснок, лук, сметану и немного воды. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
Вылейте смесь в миску, посолите и поперчите. Теперь добавьте муку, осторожно вмешивая ее в тесто.
После этого обжарьте деруны с двух сторон до золотистости на растительном масле.
Чтобы приготовить грибной соус, растопите на сковороде сливочное масло, поджарьте мелко нарезанный лук и добавьте грибы.
Доведите их до готовности, после чего добавьте чеснок, жирные сливки, соль и мускатный орех. Дайте соусу немного загустеть, часто помешивая.
Подавайте деруны с соусом и зеленью. Приятного аппетита!
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