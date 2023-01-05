Як приготувати "червону ікру" на свята: два копійчані способи

Приготувати "червону ікру" можна дуже легко вдома. Одна банка такого продукту коштуватиме вам приблизно долар. Справжні гурмани, звичайно, розпізнають смак, проте домашня ікра все одно чудово смакуватиме із бутербродами й згодиться для прикрашання салатів.
Як приготувати "червону ікру" вдома із копійчаними затратами, розповідаємо у матеріалі нижче.
Така ікра виходить дуже ніжною на смак, аж розтікатися жирним соком у роті. А ззовні вона дуже подібна справжню.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
"Червону ікру" можна приготувати і для коктейлів, щоб незвичною подачею здивувати гостей. Таким рецептом поділився хімік Гліб Репіч на сторінці в Instagram.
Для цього знадобиться червоне вино, у яке слід додати дрібку альгінату натрію. Тоді перемішати до повного розчинення, поки розчин не перетвориться на густий сироп. Далі одну дрібку лактату кальцію розчиніть у склянці теплої води.
У піпетку наберіть розчин з вина та альгінату натрію та крапаєте у розчин лактату кальцію. Спершу краплі будуть плоскими, проте швидко перетворяться на "ікринки".
Тоді їх слід відкинути на сито, зачекати, поки зійде зайва вода. Після цього "винну ікру" перекиньте у бокал шампанського і насолоджуйтесь цікавим напоєм.
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