Як приготувати "червону ікру" на свята: два копійчані способи

Як приготувати "червону ікру"

Така ікра виходить дуже ніжною на смак, аж розтікатися жирним соком у роті. А ззовні вона дуже подібна справжню.

Інгредієнти:

Риба - 150 г

Вода - 250 мл

Сіль - 0,5 ч. л

Агар-агар - 5 г

Барвник - до смаку

Лавровий лист - 1 шт

Соняшникова олія - 100 мл

Спосіб приготування:

Налийте олію у келих і поставте у морозилку. Приготуйте рибний бульйон. Підійдуть будь-які обрізки. У воду додайте лавровий лист, посоліть і варіть 15 хвилин після закипання. Процідіть бульйон від риби та спецій. Додайте краплю червоного барвника, агар-агар і варіть ще 5 хвилин. Бульйон має бути, як рідкий кисіль. Наберіть приготовану рідину у піпетку або шприц без голки. Тоді вийміть олію з морозилки та крапніть у неї бульйон. "Ікринка" відразу застигне і почне опускатися на дно. Зробіть так зі всім приготованим бульйоном. Зцідіть олію через сито, а ікринки помістіть в герметичний посуд. Така ікра може зберігатися у холоді протягом тижня.

Як приготувати ікру для коктейлів

"Червону ікру" можна приготувати і для коктейлів, щоб незвичною подачею здивувати гостей. Таким рецептом поділився хімік Гліб Репіч на сторінці в Instagram.

Для цього знадобиться червоне вино, у яке слід додати дрібку альгінату натрію. Тоді перемішати до повного розчинення, поки розчин не перетвориться на густий сироп. Далі одну дрібку лактату кальцію розчиніть у склянці теплої води.

У піпетку наберіть розчин з вина та альгінату натрію та крапаєте у розчин лактату кальцію. Спершу краплі будуть плоскими, проте швидко перетворяться на "ікринки".

Тоді їх слід відкинути на сито, зачекати, поки зійде зайва вода. Після цього "винну ікру" перекиньте у бокал шампанського і насолоджуйтесь цікавим напоєм.