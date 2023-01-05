Как приготовить "красную икру" на праздники: два копеечных способа

Приготовить "красную икру" можно очень просто дома. Одна банка такого продукта обойдется вам примерно в доллар. Настоящие гурманы, конечно, распознают вкус, однако домашняя икра все равно будет прекрасно смаковать с бутербродами и пригодится для украшения салатов.
Как приготовить "красную икру" дома с копеечными затратами, рассказываем в материале ниже.
Такая икра получается очень нежной по вкусу, аж растекаться жирным соком во рту. А снаружи она очень подобна настоящей.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
"Красную икру" можно приготовить и для коктейлей, чтобы необычной подачей удивить гостей. Таким рецептом поделился химик Глеб Репич на странице в Instagram.
Для этого понадобится красное вино, в которое следует добавить щепотку альгината натрия. Затем перемешать до полного растворения, пока раствор не превратится в густой сироп. Далее одну щепотку лактата кальция растворите в стакане теплой воды.
В пипетку наберите раствор вина и альгината натрия и капаете в раствор лактата кальция. Сначала капли будут плоскими, однако быстро превратятся в "икринки".
Тогда их следует отбросить на сито, подождать, пока взойдет лишняя вода. После этого "винную икру" поместите в бокал шампанского и наслаждайтесь интересным напитком.
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