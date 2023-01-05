Как приготовить "красную икру" на праздники: два копеечных способа

Как приготовить "красную икру"

Такая икра получается очень нежной по вкусу, аж растекаться жирным соком во рту. А снаружи она очень подобна настоящей.

Ингредиенты:

Рыба - 150 г

Вода - 250 мл

Соль - 0,5 ч. л

Агар-агар - 5 г

Краситель - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт

Подсолнечное масло - 100 мл

Способ приготовления:

Налейте растительное масло в бокал и поставьте в морозилку. Приготовьте рыбный бульон. Подойдут любые обрезки. В воду добавьте лавровый лист, посолите и варите 15 минут после закипания. Процедить бульон от рыбы и специй. Добавить каплю красного красителя, агар-агар и варите еще 5 минут. Бульон должен быть как жидкий кисель. Наберите приготовленную жидкость в пипетку или шприц без иглы. Тогда выньте растительное масло из морозилки и капните в него бульон. "Икринка" сразу застынет и начнет опускаться ко дну. Сделайте так со всем приготовленным бульоном. Сцедите масло через сито, а икринки поместите в герметичную посуду. Такая икра может храниться в холоде в течение недели.

Как приготовить икру для коктейлей

"Красную икру" можно приготовить и для коктейлей, чтобы необычной подачей удивить гостей. Таким рецептом поделился химик Глеб Репич на странице в Instagram.

Для этого понадобится красное вино, в которое следует добавить щепотку альгината натрия. Затем перемешать до полного растворения, пока раствор не превратится в густой сироп. Далее одну щепотку лактата кальция растворите в стакане теплой воды.

В пипетку наберите раствор вина и альгината натрия и капаете в раствор лактата кальция. Сначала капли будут плоскими, однако быстро превратятся в "икринки".

Тогда их следует отбросить на сито, подождать, пока взойдет лишняя вода. После этого "винную икру" поместите в бокал шампанского и наслаждайтесь интересным напитком.