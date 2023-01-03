Галицька господиня поділилась рецептом пісних пампухів, які не черствіють
Пампухи на Святвечір мають бути пісними, так само як і решта обрядових страв. Але навіть ця здоба без яєць та молока буде пухкою і довго не черствітиме, якщо приготувати її за перевіреним рецептом.
Унікальним рецептом пісних пампухів на Святвечір поділилась галицька господиня й авторка кулінарних книг Леся Кравецька у себе на сторінці у Facebook.
Пісні пампухи з картопляного пюре
"Ділюсь своїм улюбленим рецептом пісних пампухів на картопляному пюре. Такі готують на Святвечір, бо вони пісні - без яєць та молочних продуктів, як усі традиційні страви на святковому столі. На відміну від інших пісних пампухів, ці не черствіють швидко, виходять дуже смачними та пухкими. Навіть важко порахувати, скільки господинь уже готувало за цим рецептом і залишились дуже задоволеними. Спробуйте і ви - не пошкодуєте", - пише кулінарка.
Інгредієнти:
- вода - 200 мл
- пюре картопляне - 200 мл
- дріжджі свіжі - 35 г
- цукор - 3/4 склянки
- сіль - 1/2 ч. л.
- борошно
- олія - 50 мл
- спирт - 1 ст. л.
Як приготувати:
- Воду приблизно температури 36 градусів сполучіть з розкришеними дріжджами, 2 столовими ложками цукру та 2 столовими ложками борошна. Залиште в теплому місці на 10 хвилин.
- Додайте тепле картопляне пюре рідкої консистенції. Вмішайте склянку борошна і залишити в теплому місці на 1 годину. Тісто має сильно підрости.
- Додайте олію, сіль, решту цукру, спирт. Вмішайте стільки борошна, щоб тісто було дуже м'яким, трохи липким. Лишнього борошна не домішуйте. А щоб тісто не сильно прилипало до рук змащуйте його олією.
- Поставте тісто на 30-40 хвилин у тепле місце і накрийте рушничком. Далі розкачайте тісто товщиною 2-2,5 см і склянкою виріжте пампухи. Дайте підійти їм у теплому місці впродовж 15-20 хвилин.
- Обсмажуйте у фритюрі на вогні нижче середнього. Перед подачею посипте цукровою пудрою.
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