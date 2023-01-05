Як приготувати "червону ікру" на свята: два копійчані способи
Приготувати "червону ікру" можна дуже легко вдома. Одна банка такого продукту коштуватиме вам приблизно долар. Справжні гурмани, звичайно, розпізнають смак, проте домашня ікра все одно чудово смакуватиме із бутербродами й згодиться для прикрашання салатів.
Як приготувати "червону ікру" вдома із копійчаними затратами, розповідаємо у матеріалі нижче.
Як приготувати "червону ікру"
Така ікра виходить дуже ніжною на смак, аж розтікатися жирним соком у роті. А ззовні вона дуже подібна справжню.
Інгредієнти:
- Риба - 150 г
- Вода - 250 мл
- Сіль - 0,5 ч. л
- Агар-агар - 5 г
- Барвник - до смаку
- Лавровий лист - 1 шт
- Соняшникова олія - 100 мл
Спосіб приготування:
- Налийте олію у келих і поставте у морозилку.
- Приготуйте рибний бульйон. Підійдуть будь-які обрізки. У воду додайте лавровий лист, посоліть і варіть 15 хвилин після закипання.
- Процідіть бульйон від риби та спецій. Додайте краплю червоного барвника, агар-агар і варіть ще 5 хвилин. Бульйон має бути, як рідкий кисіль.
- Наберіть приготовану рідину у піпетку або шприц без голки. Тоді вийміть олію з морозилки та крапніть у неї бульйон. "Ікринка" відразу застигне і почне опускатися на дно. Зробіть так зі всім приготованим бульйоном.
- Зцідіть олію через сито, а ікринки помістіть в герметичний посуд. Така ікра може зберігатися у холоді протягом тижня.
Як приготувати ікру для коктейлів
"Червону ікру" можна приготувати і для коктейлів, щоб незвичною подачею здивувати гостей. Таким рецептом поділився хімік Гліб Репіч на сторінці в Instagram.
Для цього знадобиться червоне вино, у яке слід додати дрібку альгінату натрію. Тоді перемішати до повного розчинення, поки розчин не перетвориться на густий сироп. Далі одну дрібку лактату кальцію розчиніть у склянці теплої води.
У піпетку наберіть розчин з вина та альгінату натрію та крапаєте у розчин лактату кальцію. Спершу краплі будуть плоскими, проте швидко перетворяться на "ікринки".
Тоді їх слід відкинути на сито, зачекати, поки зійде зайва вода. Після цього "винну ікру" перекиньте у бокал шампанського і насолоджуйтесь цікавим напоєм.
Нещодавно ми ділились рецептами 5 традиційних страв на Святвечір та Різдво від Дарії Цвєк.
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