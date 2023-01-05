Как приготовить "красную икру" на праздники: два копеечных способа
Приготовить "красную икру" можно очень просто дома. Одна банка такого продукта обойдется вам примерно в доллар. Настоящие гурманы, конечно, распознают вкус, однако домашняя икра все равно будет прекрасно смаковать с бутербродами и пригодится для украшения салатов.
Как приготовить "красную икру" дома с копеечными затратами, рассказываем в материале ниже.
Как приготовить "красную икру"
Такая икра получается очень нежной по вкусу, аж растекаться жирным соком во рту. А снаружи она очень подобна настоящей.
Ингредиенты:
- Рыба - 150 г
- Вода - 250 мл
- Соль - 0,5 ч. л
- Агар-агар - 5 г
- Краситель - по вкусу
- Лавровый лист - 1 шт
- Подсолнечное масло - 100 мл
Способ приготовления:
- Налейте растительное масло в бокал и поставьте в морозилку.
- Приготовьте рыбный бульон. Подойдут любые обрезки. В воду добавьте лавровый лист, посолите и варите 15 минут после закипания.
- Процедить бульон от рыбы и специй. Добавить каплю красного красителя, агар-агар и варите еще 5 минут. Бульон должен быть как жидкий кисель.
- Наберите приготовленную жидкость в пипетку или шприц без иглы. Тогда выньте растительное масло из морозилки и капните в него бульон. "Икринка" сразу застынет и начнет опускаться ко дну. Сделайте так со всем приготовленным бульоном.
- Сцедите масло через сито, а икринки поместите в герметичную посуду. Такая икра может храниться в холоде в течение недели.
Как приготовить икру для коктейлей
"Красную икру" можно приготовить и для коктейлей, чтобы необычной подачей удивить гостей. Таким рецептом поделился химик Глеб Репич на странице в Instagram.
Для этого понадобится красное вино, в которое следует добавить щепотку альгината натрия. Затем перемешать до полного растворения, пока раствор не превратится в густой сироп. Далее одну щепотку лактата кальция растворите в стакане теплой воды.
В пипетку наберите раствор вина и альгината натрия и капаете в раствор лактата кальция. Сначала капли будут плоскими, однако быстро превратятся в "икринки".
Тогда их следует отбросить на сито, подождать, пока взойдет лишняя вода. После этого "винную икру" поместите в бокал шампанского и наслаждайтесь интересным напитком.
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