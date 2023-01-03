Як прибрати ялинку так, щоб не засипати все голками: корисний лайфхак

Як винести ялинку з квартири

Старе простирадло. Для цього розстеліть стару тканину на підлогу, обережно зніміть ялинку з підставки та покладіть дерево на простирадло. Стежте, щоб жодна гілка не торкалася підлоги, а повністю була на тканині. Далі обережно з кількох сторін загорніть ялинку в простирадло, зав'яжіть вузол і винесіть її.

Сміттєві пакети. Це найпопулярніший спосіб, яким зазвичай прибирають новорічну красуню. Вам знадобиться декілька сміттєвих пакетів. Спочатку одягніть один на верхівку, а потім - на низ. Замотайте всю конструкцію скотчем і обережно виносьте.

Секатор. Цей метод все ж може спричинити осипання, але не таке сильне. Секатором відріжте гілки ялинки. Не обов'язково всі, але головне найбільші - на них багато голок. Гілки складіть в окремий пакет, а саме дерево замотайте в тканину або плівку.

Існує декілька способів обережно прибрати живу ялинку вдома (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Коли потрібно викидати ялинку

Церква рекомендує позбуватися від дерева відразу після Васильєва вечора 14 січня і до Хрещення 19 січня. Можна також винести ялинку в перших числах січня, оскільки вона "ввібрала" в себе негатив року, що минає.

Але викидати ялинку на смітник не можна. Інакше втратите добробут у домі. Краще обережно її порубати та спалити. Так удача залишиться з вами в новому році.

Якщо під час прибирання ялинки, ви ненароком розбили іграшку, не засмучуйтеся, адже це на щастя. Можете навіть загадати бажання та бути впевненими, що воно точно збудеться.

Зазвичай ялинку прибирають після свята Водохреща 19 січня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Куди утилізувати ялинку

Відомо, що просто викидати ялинку на смітник неправильно, адже це шкодить навколишньому середовищу. Хорошим рішенням буде віднести дерево до пунктів утилізації, де про нього подбають.

У цих місцях ялинки подрібнюють на щепу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс.

У Києві пункти утилізації ялинок працюватимуть з 4 до 31 січня включно. Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 - на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

Мапу з адресами пунктів можна знайти за посиланням.