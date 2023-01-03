Как убрать елку так, чтобы не засыпать все иголками: полезный лайфхак

Как вынести елку из квартиры

Старая простыня. Для этого расстелите старую ткань на пол, осторожно снимите елку с подставки и положите дерево на простыню. Следите, чтобы ни одна из веток не касалась пола, а полностью была на ткани. Затем осторожно с нескольких сторон заверните елку в простыню, завяжите узел и вынесите ее.

Мусорные пакеты. Это самый популярный способ, которым обычно убирают новогоднюю красавицу. Вам понадобится несколько мусорных пакетов. Сначала наденьте один на верхушку, а затем - на низ. Замотайте всю конструкцию скотчем и осторожно выносите.

Секатор. Этот метод все же может повлечь за собой осыпание, но не столь сильное. Секатором отрежьте ветки елки. Необязательно все, но главное самые большие - на них много игл. Ветви сложите в отдельный пакет, а само дерево замотайте в ткань или пленку.

Существует несколько способов осторожно убрать живую елку дома (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Когда нужно выбрасывать елку

Церковь рекомендует избавляться от дерева сразу после Васильева вечера 14 января и до Крещения 19 января. Можно также вынести елку в первых числах января, поскольку она "вобрала" в себя негатив уходящего года.

Но выбрасывать елку на помойку нельзя. Иначе потеряете благополучие в доме. Лучше осторожно ее изрубить и сжечь. Да удача останется с вами в новом году.

Если во время уборки елки, вы случайно разбили игрушку, не расстраивайтесь, ведь это к счастью. Можете даже загадать желание и быть уверенными, что оно точно сбудется.

Обычно елку убирают после праздника Крещения 19 января (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Куда утилизировать елку

Известно, что просто выбрасывать елку на свалку неправильно, ведь это вредит окружающей среде. Хорошим решением будет отнести дерево к пунктам утилизации, где о нем позаботятся.

В этих местах елки измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохранить водный баланс.

В Киеве пункты утилизации елок будут работать с 4 по 31 января включительно. В столице будут работать 17 пунктов: 11 откроют в разных районах Киева и еще 6 - на территориях лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ" и КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

Карта с адресами пунктов можно найти по ссылке.