Зберігаємо книги правильно: важливі поради бібліотекарів

Практично в кожному домі зберігаються книги, газети, журнали, альбоми та інші паперові документи. У одних це величезні домашні бібліотеки з безліччю томів, у інших - кілька дорогих серцю листів, листівок чи газетних вирізок. Чи задумувалися ви про те, як правильно зберігати книги вдома?
РБК-Україна (проект Styler) з'ясувало, як треба зберігати книги, щоб вони довго радували вас гарним станом.
Це оптимальне місце для зберігання. Книга повинна повністю розміщуватися на полиці і не виступати за її межі. Відстань від верху книги до полички має бути не менше 2 см. Необхідно уникати тісного прилягання томів один до одного.
Листові документи бажано зберігати в теках або коробках, що відповідають їхньому розміру. Цінні паперові документи (особливо старі та пошкоджені) доцільно зберігати у футлярах зі спеціального безкислотного картону або упаковувати в безкислотний папір.
Для зберігання книг у домашніх умовах закриті полиці краще підходять, ніж відкриті. Це зменшить запиленість книг і, відповідно, частоту їх очищення від пилу, а також знизить ймовірність випадкових пошкоджень.
Провітрювання допоможе позбутися газоподібних і дрібнодисперсних продуктів, що утворюються в результаті природного старіння паперових матеріалів.
Періодично переглядайте документи і звертайте увагу на наявність комах та вогнищ цвілі. При необхідності проведіть прибирання. Один-два рази на рік очищайте книги від комах, пилу та інших забруднень.
Сухе очищення можна здійснювати за допомогою побутового пилососа, щітки або пензлика. Вологе очищення обкладинок і обрізів книг необхідно проводити за допомогою бавовняної тканини (марлі або вати), змоченої чистою водою і добре віджатої від надлишків вологи.
Після вологого очищення книги повинні добре висохнути, і тільки тоді їх можна розставляти на повністю сухих полицях. Не рекомендується використовувати хімічні речовини. У разі ураження документів цвілевими грибами необхідно звернутися до фахівця.
Оптимальна температура у приміщенні, де зберігаються книги, повинна бути в межах від +16 до +20 градусів. При такій температурі книги "почуваються" комфортно. Вологість має бути від 50% до 60%.
Нижча вологість призведе до пересихання паперу і появи ламкості, а більша - до появи цвілі або грибка. Також несприятливими є значні коливання температури і вологості.
Прямі сонячні промені прискорюють старіння книг: папір жовтіє і стає крихким, обкладинки вицвітають, шкіра пересихає і руйнується.
У підвалах, сараях, на балконах та інших вологих приміщеннях книги можуть бути швидко знищені комахами, мишами або пліснявими грибами.
Небажано зберігати паперові документи на кухні, оскільки папір інтенсивно вбирає запахи, а дрібні частинки, що утворюються при приготуванні їжі, осідають на поверхні книг і прискорюють їх старіння.
Газети виготовляються на папері з високим вмістом деревної маси. Такий папір не призначений для тривалого зберігання, швидко жовтіє і стає крихким. Часто стара газета руйнується при найменшому дотику через деструктуровану основу.
Продовжити "життя" газетам допоможе зберігання їх у теках або переплетених підшивках і дуже обережне поводження. Професійну консервацію документів може здійснити лише фахівець.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Popular Science, New York Public Library, Real Simple.