Храним книги правильно: важные советы библиотекарей

Книги должны стоять или лежать на полках

Это хорошее место для хранения. Книга должна полностью размещаться на полке и не выступать за ее пределы. Расстояние от верха книги до полки должно быть не менее 2 см. Необходимо избегать тесного прилегания томов друг к другу.

Документы лучше хранить в папках или коробках

Листовые документы желательно хранить в папках или коробках, соответствующих их размеру. Ценные бумажные документы (особенно старые и поврежденные) следует хранить в футлярах из специального бескислотного картона или упаковывать в бескислотную бумагу.

Храните книги на закрытых полках

Для хранения книг в домашних условиях закрытые полки лучше подходят, чем открытые. Это снизит запыленность книг и, соответственно, частоту их очистки от пыли, а также снизит вероятность случайных повреждений.

На открытых полках книги покрывает пыль (фото: Freepik.com)

Периодически проветривайте закрытые шкафы для хранения книг

Проветривание поможет избавиться от газообразных и мелкодисперсных продуктов, образующихся в результате естественного старения бумажных материалов.

Очищайте книги от пыли и насекомых

Периодически просматривайте документы и обращайте внимание на наличие насекомых и очагов плесени. При необходимости произведите уборку. Один-два раза в год очищайте книги от насекомых, пыли и других загрязнений.

Сухую очистку можно производить с помощью бытового пылесоса, щетки или кисточки. Влажную очистку обложек и обрезов книг необходимо проводить с помощью хлопчатобумажной ткани (марли или ваты), смоченной чистой водой и хорошо отжатой от излишков влаги.

После влажной очистки книги должны хорошо высохнуть, и только тогда их можно расставлять на полностью сухих полках. Не рекомендуется использовать химические вещества. При поражении документов плесневыми грибами необходимо обратиться к специалисту.

Поддерживайте правильный температурно-влажностный режим

Оптимальная температура в помещении, где хранятся книги, должна быть от +16 до +20 градусов. При такой температуре книги "чувствуют себя" комфортно. Влажность должна быть от 50 до 60%.

Более низкая влажность приведет к пересыханию бумаги и появлению ломкости, а большая - к появлению плесени или грибка. Также неблагоприятны значительные колебания температуры и влажности.

Избегайте попадания на книги прямых солнечных лучей

Прямые солнечные лучи ускоряют старение книг: бумага желтеет и становится хрупкой, обложки выцветают, кожа пересыхает и разрушается.

Книги не должны стоять слишком плотно (фото: Freepik.com)

Недопустимо хранение книг во влажных помещениях

В подвалах, сараях, на балконах и других влажных помещениях книги могут быть быстро уничтожены насекомыми, мышами или плесенью.

Нежелательно хранить бумажные документы на кухне, поскольку бумага интенсивно впитывает запахи, а мелкие частицы, которые образуются при приготовлении пищи, оседают на поверхности книг и ускоряют их старение.

Уделяйте внимание хранению газет

Газеты производятся на бумаге с высоким содержанием древесной массы. Такая бумага не предназначена для длительного хранения, быстро желтеет и становится хрупкой. Часто старая газета разрушается при малейшем прикосновении из-за деструктурированного основания.

Продолжить "жизнь" газетам поможет хранение их в папках или переплетенных подшивках и очень осторожное поведение. Профессиональную консервацию документов может осуществить только специалист.