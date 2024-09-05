Коли місця небагато: 10 способів зберігати речі в маленькій квартирі

Доведеться трохи пофантазувати, коли справа доходить до ідей для зберігання речей у невеликих приміщеннях. На щастя, існує багато ідей щодо організації маленького простору.

Про те, де можна зберігати речі, якщо в квартирі мало місця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Встановити полиці

Зменшити безлад і знайти місце для безлічі речей можна, встановивши шафи і ящики на всю стіну. Таким чином, сховище робиться "з порожнього місця", однак може вмістити як невеликі речі, наприклад, книжки, так і мати полицю під телевізор.

Зберігати велосипед підвішеним

Велосипед - це чудова форма для фізичної активності та ефективний спосіб пересування містом. Але його складно зберігати, якщо у вас невелика квартира. Втім, простий, але геніальний спосіб заощадити місце - зберігати велосипеди на стіні, зробивши гачки.

Також таким способом можна зберігати деякі музичні інструменти, наприклад, гітари або речі для рибалки.

Використати пересувні вішалки

Якщо у вашій спальні немає шафи, ви все одно можете додати місце для зберігання одягу, додавши портативну систему зберігання. Краще обирати такі, що мають одночасно полиці та вішалки.

Встановити пегборд

Пегборд, перфорована металева або дерев'яна пластина дозволяє повісити практично все, що завгодно. Така річ особливо корисна на кухні - на неї можна підвісити громіздкі каструлі або пательні.

Використати підвіконня по максимуму

Коли ви живете в маленькому приміщенні, варто використовувати кожну плоску поверхню. Це стосується і підвіконь - вони ідеальні для зберігання посуду, рослин або будь-яких інших дрібних предметів.

Встановити антресолі

Антресолі, полиці або шафи, які встановлюються під стелею - досить практична ідея організації невеликого простору. На них можна зберігати книги, сезонний одяг та інші дрібнички, не захаращуючи простір. Однак варто зважати на те, що для того, щоб щось дістати, знадобиться стілець.

Вибирати багатофункціональні меблі

Скрині та лавки з прихованими відділеннями - найкращі помічники для зберігання всіляких речей, а також для забезпечення місця для друзів і гостей.

Домашній офіс, наприклад, може бути складно облаштувати на обмеженій площі, але багатофункціональні столи можуть слугувати місцем для зберігання та робочим простором.

Крім цього, розкладний диван може бути чудовим місцем для зберігання речей.

Зберігати речі під ліжком

Більшість ліжок досить широкі та довгі, тому можна спробувати використовувати простір під ними, якщо оселя невелика. Щоб речі не забруднилися, помістіть їх в кошики, валізи або коробки.

Зберігати взуття вертикально

Коли оселя невелика, ви не завжди маєте достатньо місця для того, щоб гарно розставити взуття. Наддверні полиці для взуття або підвісні органайзери, аж ніяк не шикарні, але вони виконують свою роботу і використовують простір у конструктивний, креативний спосіб.

Не обов'язково вішати таку підставку на кожні двері, можливо, достатньо буде на дверях спальні або шафи. Це також спосіб замінити вішалку для рушників у ванній кімнаті.

Використати кути

Якщо в квартирі мало місця, варто звернути увагу на зазвичай порожні ділянки кімнати - кути. Створити сховище для одягу в крихітній квартирі без шафи можна, використовуючи полицю або штанги, розмістивши їх в кутку кімнати.