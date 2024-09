4 системи "лінивого" прибирання для тих, хто від нього втомився

Раніше ми писали про 7 помилок у прибиранні, які забруднюють, а не чистять оселю.

Читайте також, як знищити чорну плісняву та грибок у ванній.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Martha Stewart, Merry Maids, Better Homes and Gardens, Self.