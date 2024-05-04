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Як правильно зберігати паску, щоб вона не черствіла: прості лайфхаки

Як зберігати паску, щоб вона не черствіла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Паска - ароматна і традиційна випічка, яку готують до Великодня. Зазвичай її випікають досить багато, щоб довгий час балувати себе та рідних. Тому варто знати про лайфхаки, які допоможуть зберігати випічку якомога довше.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно зберігати паску т що робити, коли вона вже зачерствіла.

Способи зберігання

Для того, щоб паска довго не черствіла, одразу після того, як вона остигне, можна загорнути її у білий папір або серветку. Тоді вона довше зберігатиме свіжість.

Також можна упакувати у целофановий пакет або спеціальну паперову форму, адже випічка може вбирати запахи інших продуктів. 

Можна загорнути паску в кілька шарів харчової плівки і покласти в холодильник. Таким способом можна зберігати паску до 10 днів, і вона завжди буде м'якою.

Важливо поставити паски в окреме місце кімнатної температури та накрити чистим рушником.

Паски можна заморожувати і бажано це робити на 5-6 день після приготування.

Для того, щоб паска та будь-яка дріжджова випічка довше залишалася свіжою  краще використовувати борошно вищого ґатунку - в ньому міститься велика кількість клейковини.

Також довше залишитися свіжою допоможе пасці вершкове масло у складі тіста.

Що робити, якщо паска зачерствіла

Якщо вже так сталось, що паска зачерствіла, то її можна освіжити. Для цього випічку потрібно змочити водою, загорнути у чисту серветку і відправити до каструлі.

Каструлю потрібно накрити кришкою та поставити у розігріту духовку на 10 хвилин. 

В кінці випічка знову стане м'яка та ароматна.

Додамо, якщо ви печете паски самі, то щоб вони якомога довше були свіжими, потрібно дотримуватись таких порад:

  • використовуйте не сухі, а пресовані дріжджі
  • випікайте в паперових формочках
  • відразу покривайте глазур'ю - вона не дасть пасці зачерствіти

Раніше ми повідомляли, як спекти смачну та пухку паску.

Також ми писали, як правильно варити яйця для крашанок.

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