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Как правильно хранить паску, чтобы она не черствела: простые лайфхаки

Как хранить паску, чтобы она не черствела (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Паска - ароматная и традиционная выпечка, которую готовят к Пасхе. Обычно ее выпекают достаточно много, чтобы долго баловать себя и родных. Поэтому следует знать о лайфхаках, которые помогут хранить выпечку как можно дольше.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно хранить паску и что делать, когда она уже зачерствела.

Способы хранения

Для того, чтобы паска долго не черствела, сразу после того, как она остынет, можно завернуть ее в белую бумагу или салфетку. Тогда она будет дольше сохранять свежесть.

Также можно упаковать в целлофановый пакет или специальную бумажную форму, ведь выпечка может впитывать запахи других продуктов.

Можно завернуть паску в несколько слоев пищевой пленки и положить в холодильник. Таким способом можно хранить паску до 10 дней, и она всегда будет мягкой.

Важно поставить паски в отдельное место комнатной температуры и накрыть чистым полотенцем.

Паски можно замораживать и желательно это делать на 5-6 день после приготовления.

Для того, чтобы паска и любая дрожжевая выпечка дольше оставалась свежей, лучше использовать муку высшего сорта - в ней содержится большое количество клейковины.

Также дольше остаться свежей поможет паске сливочное масло в составе теста.

Что делать, если паска зачерствела

Если уж так случилось, что паска зачерствел, то его можно освежить. Для этого выпечку нужно смочить водой, завернуть в чистую салфетку и отправить в кастрюлю.

Кастрюлю нужно накрыть крышкой и поставить в разогретую духовку на 10 минут.

В конце выпечка снова станет мягкая и ароматная.

Добавим, если вы печете паски сами, то чтобы они как можно дольше были свежими, нужно следовать следующим советам:

  • используйте не сухие, а прессованные дрожжи
  • выпекайте в бумажных формочках
  • сразу покрывайте глазурью - она не даст паске зачерстветь
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