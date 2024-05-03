Як спекти смачну паску: 9 порад від шефкухарів і досвідчених господинь

Наближається Великдень, тож до неділі українці випікатимуть необхідний атрибут свята - паски. І попри те, що рецепти хлібного виробу відрізняються, є певні загальні поради, завдяки яким паска буде гарною і смачною.

Підготуйте інгредієнти

Однак ця порада - не лише про кількість або вагу певного складника, а й про відповідну температуру інгредієнта. Наприклад, борошно, а також вершкове масло, яке використовується в багатьох рецептах, мають бути теплими - завдяки цьому легше замісити тісто.

Якщо ви хочете приготувати паску на опарі, використовуйте воду кімнатної температури.

Оберіть живі дріжджі або розпушувач

За традиційними рецептами для виготовлення паски використовують живі (свіжі, пресовані) дріжджі - на них готують опару, яка робить тісто особливо пишним. Недолік методу полягає в тривалості виготовлення - іноді опару тримають понад 8 годин в теплому місці для підняття.

Замість живих дріжджів рекомендують використовувати розпушувач - хоча він не зробить паску настільки ж пухкою і високою через щільність тіста, розпушувач допоможе зекономити час.

Та попри це, використання живих дріжджів є оптимальним - тож найкраще зважати на час підняття опари і приготувати її дещо заздалегідь.

Просіюйте борошно

Просіювання борошна необхідно не лише для того, щоб зробити його легким і "повітряним", а й щоб зменшити ймовірність грудочок у тісті. Тож цей крок полегшить процес замішування і зробить паску, як і будь-який виріб з просіяним тістом, більш пишним.

Контролюйте консистенцію тіста

Консистенція тіста впливає на те, яким буде виріб. Хоча тісто повинно бути щільним, і вимішувати його потрібно доти, доки воно не почне легко відставати від рук, загусте тісто перешкоджатиме підняттю паски

А зарідке тісто призведе до того, що паски будуть пласкими і не триматимуть форму. Проте багато додаткового борошна при формуванні паски використовувати не радять - це занадто ущільнить тісто. Краще використовувати невелику кількість олії.

Алкоголь покращує смак і зберігає свіжість

Алкоголь, як і цукор та жири, є консервантом і допомагає зберегти свіжість. Крім цього, завдяки йому паска стає більш м'якою і пористою - проте додавати до тіста слід невелику кількість, приблизно 1 ст. л. на 1 кг борошна.

Якщо ж до паски додаються сухофрукти, їх варто попередньо залити цукровим сиропом з коньяком або ромом - це не дозволить сухофруктам пересушити тісто.

Уникайте перепадів температури

Навіть найлегший протяг може призвести до того, що паска буде пласкою. Тож при виготовленні необхідно підтримувати температуру 23-24 градуси - це покращує бродіння тіста ще при замішуванні.

Коли тісто підіймається, температура має бути ще вищою. Саме тому посуд з ним варто накрити рушником і переставити в тепліше місце.

Дайте тісту піднятися

Тісто для пасок зазвичай підіймається три рази: перший раз підіймається опара, вдруге - замішане з опарою тісто. А втретє тісто підіймається вже в формах, перед випіканням.

Підготуйте форми і духовку

Для виготовлення пасок краще обирати паперові форми, які бажано попередньо змастити маслом. Завдяки тому, що формочки не знімаються після випікання до нарізання, випічка довше зберігає свіжість і не стає сухою.

Перед тим, як випікати паски, в духовці треба підняти рівень вологості, помістивши на найнижчу поличку посуд з водою - це допоможе не пересушити випічку.

Не переповнюйте форми тістом

Через те, що тісто підіймається, форми не заповнюють повністю - а лише на половину висоти. Після того, як тісто підніметься до 3/4 форми, паски можна випікати.