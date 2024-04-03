Скільки можна зберігати суп в холодильнику, щоб він лишався смачним

Така страва, як суп, вкрай рідко з'їдається за один раз - адже приготування вимагає часу, як мінімум для підготовки продуктів. Тож зазвичай суп готується об'ємом на декілька порцій для однієї або декількох людей - і зберігається в холодильнику до наступного вживання. Проте слід пам'ятати про термін зберігання.

Про те, як довго можна зберігати суп в холодильнику, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Скільки можна зберігати суп

Хоча для закладів громадського харчування не рекомендують зберігати суп довше 18 годин при температурі 2-5 градусів, на те, як довго можна зберігати суп в холодильнику, впливають такі фактори як:

Вид супу і техніка приготування : певні супи варто з'їдати протягом 3-6 годин, а деякі можуть бути в холодильнику до 3 днів, хоча їхній смак не буде таким насиченим.

: певні супи варто з'їдати протягом 3-6 годин, а деякі можуть бути в холодильнику до 3 днів, хоча їхній смак не буде таким насиченим. Якість продуктів: варто обирати свіже м'ясо та овочі - ті, що вже зберігаються протягом певного часу, швидше зіпсуються.

варто обирати свіже м'ясо та овочі - ті, що вже зберігаються протягом певного часу, швидше зіпсуються. Дотримання умов зберігання: перепади температури в холодильнику або нестерильний чи негерметичний посуд сприяють швидкому розмноженню мікроорганізмів.

Термін зберігання супу з різними інгредієнтами

Залежно від того, які компоненти використовувалися у страві, буде змінюватися і термін зберігання. Адже, окрім того, що деякі продукти за певний час втрачають смак, деякі встигають зіпсуватися - а виділені токсини можуть призвести до важких харчових отруєнь у разі вживання зіпсованого супу.

Свіжа капуста вже за 1 день втрачає смак, а локшина та крупа - розкисають і стають схожими на желе. На якість це не впливає, а на смак та вигляд страви - так.

Будь-яку свіжу зелень ліпше додавати одразу до тарілки - вона, як і кабачок з ріпою, швидко втрачає текстуру. Суп з такими складниками може зберігатися в холодильнику до 1 доби.

Суп з додаванням молочних продуктів - швидкопсувний, його краще з'їдати одразу, максимальна тривалість зберігання - 3 години.

Супи з вареними яйцями, локшиною та смаженою куркою (подібні до рамену) варто вжити протягом 24 годин.

Картопляний чи гарбузовий суп з додаванням твердого або плавленого сиру краще не залишати довше ніж 6 годин - хоча він не скисне протягом доби, його смак і текстура погіршаться.

Грибний суп можна зберігати в холодильнику не більше 1 доби - гриби псуються досить швидко. Однак суп з печерицями не рекомендують зберігати довше 6 годин. А ще краще - їсти його одразу.

Розсольники і солянки можуть зберігатися в холодильнику до 5 днів завдяки високій концентрації консервантів, перцю та маринаду з солоних огірків. Однак, якщо в солянці є гриби, то зберігати таку страву можна близько 12 годин.

Суп на м'ясному бульйоні з квасолею або горохом можна зберігати в холодильнику до 1 доби.

Супи з рибою найбільш смачні протягом 3 годин після приготування. І, хоча такий суп можна зберігати в холодильнику до 24 годин, при великій кількості риби вже за 6 годин страва буде схожа на желе.

Класичний суп-пюре можна зберігати до 1 доби, але споживати краще одразу - за час зберігання смакові якості погіршаться.

Борщ може зберігатися до 72 годин.

Локшина та крупа розкисають в супі за 24 години (фото: Freepik)

Що вказує на зіпсований суп

Зміна кольору - рідина стає темнішою, мутною.

Поява неприємного кислого запаху, який лиш підсилюється під час термічної обробки.

Поява плівки, бульбашок чи піни на поверхні бульйону.

Зміна консистенції - продукти втрачають форму, а рідина стає в'язкою.

Як правильно зберігати суп

Під час приготування супу не слід їсти його з каструлі, якщо планується подальше зберігання в холодильнику - при потраплянні до супу слини пришвидшується псування продуктів. Якщо необхідно продегустувати суп декілька разів краще кожного разу брати нову, чисту та суху ложку - і перемішувати суп окремою.

Важливо збирати з поверхні супу пінку під час закипання - аби уникнути розмноження мікроорганізмів в ній.

Не змішуйте разом два види супу, або супи, приготовані в різні дні, навіть у разі кулінарних експериментів - це може негативно вплинути не тільки на смак, а й на термін зберігання.

Суп, перед переміщенням до холодильника, необхідно охолодити - або поставити каструлю зі стравою в посуд з льодом чи холодною водою, або ж винести на балкон, якщо суп готується взимку.

Температура холодильника має бути в рекомендованих межах - не вище 5 градусів.

Емальований або керамічний посуд для зберігання (а також пластикові контейнери) має бути без пошкоджень, чистий та, бажано, простерилізований попередньо. Крім того, необхідно, аби посуд, в якому зберігатиметься суп, був герметичний, і всередині не було ложок - чогось, окрім супу.

Якщо охолоджений суп буде з'їдений частково, краще розігрівати тільки такий об'єм, який потрібно для порції.

Якщо суп був в холодильнику понад 12 годин, перед вживанням його потрібно довести до кипіння, а не лише розігріти.