Як правильно зберігати буженину, щоб вона не зіпсувалася

Як правильно зберігати буженину

Зберігання буженини, як і будь-якого іншого м'яса, потребує уваги та дотримання певних правил, щоб уникнути його псування.

Дотримуйтесь головних порад

Температура

Буженину слід зберігати при низькій температурі. Її найкраще покласти в холодильник при температурі від 0°C до 4°C. Так вона може зберігатися не більше 5 діб.

Якщо ви плануєте зберігати продукт довше, варто розглянути зберігання в морозильній камері при -18°C або нижче.

До речі, при різких перепадах температур або занадто високій вологості буженина швидко псується.

Упаковка

М'ясо повинно бути добре упаковане, щоб уникнути контакту з повітрям, що може сприяти розвитку бактерій. Використовуйте герметичні контейнери або упаковуйте вакуумно.

Зберігайте буженину не більше п'ятьох діб (Скриншот)

Гігієна

Під час обробки та зберігання буженини важливо дотримуватися правил гігієни. Ретельно мийте руки та всі інструменти, які використовувалися для контакту з м'ясом, щоб уникнути перенесення бактерій.

Тривалість зберігання

Запам'ятайте, що зберігати буженину можна не більше декількох днів у холодильнику та до кількох місяців у морозильнику. Взагалі, краще її з'їсти одразу, тоді й смакові якості не пропадуть.

Порціонування

Якщо ви не плануєте вживати усю буженину одразу, розгляньте можливість порціонування перед заморожуванням. Це дозволить вам легко використовувати лише необхідну кількість, зберігаючи решту в морозильнику.