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Как правильно хранить буженину, чтобы она не испортилась

Фото: Как правильно хранить буженину (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Буженина - это блюдо, которое часто готовят на праздник Пасхи вместе со всеми остальными вкусностями, которые после поста очень приятно есть.

Как правильно хранить буженину, чтобы она не испортилась - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов Википедии, Zberihhania.org.

Как правильно хранить буженину

Хранение буженины, как и любого другого мяса, требует внимания и соблюдения определенных правил во избежание его порчи.

Следуйте главным советам

Температура

Буженину следует хранить при низкой температуре. Ее лучше положить в холодильник при температуре от 0°C до 4°C. Так она может сохраняться не больше 5 суток.

Если вы собираетесь хранить продукт дольше, следует рассмотреть хранение в морозильной камере при -18°C или ниже.

Кстати, при резких перепадах температур или слишком высокой влажности буженина быстро портится.

Упаковка

Мясо должно быть хорошо упаковано во избежание контакта с воздухом, что может способствовать развитию бактерий. Используйте герметичные контейнеры или упаковывайте вакуумно.

Храните буженину не более пяти суток (Скриншот)

Гигиена

При обработке и хранении буженины важно соблюдать правила гигиены. Тщательно мойте руки и все инструменты, которые использовались для контакта с мясом во избежание переноса бактерий.

Продолжительность хранения

Запомните, что хранить буженину можно не более нескольких дней в холодильнике и несколько месяцев в морозильнике. Вообще лучше ее съесть сразу, тогда и вкусовые качества не пропадут.

Порционирование

Если вы не планируете употреблять всю буженину сразу, рассмотрите возможность порционирования перед замораживанием. Это позволит вам легко использовать только необходимое количество, сохраняя оставшиеся в морозильнике.

 

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