Завдяки цьому трюку варені яйця можна буде зберігати довше

Якщо ви хочете заощадити час зранку, можна заздалегідь зварити яйця та зберігати їх у холодильнику. Також багато хто варить заздалегідь яйця для приготування салатів або інших страв.

Скільки можна зберігати варені яйця і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Що потрібно знати про зберігання яєць

Яйця - ніжний та крихкий продукт. Наприклад, сирі яйця зовсім не переносять коливання температури. Тому після покупки їх слід зберігати у холодильнику і бажано не на дверцятах.

Попри те, що більшість виробників холодильників розміщують відділення для яєць саме на дверцятах, температура там непостійна через постійне відкривання та закривання дверцят.

Тому бажано зберігати їх усередині холодильника, де вони не піддаватимуться раптовим перепадам температури.

Свіжі яйця рекомендується зберігати 28 днів з дати їхнього знесення. У перші дні їх можна навіть зберігати без охолодження завдяки природному шару на яєчній шкаралупі.

Далі їх потрібно помістити в холодильник, тому яйця швидко псуються і можуть викликати серйозне харчове отруєння, у тому числі сальмонельоз.

Як обережність яйця після закінчення терміну придатності можна використовувати тільки для термічної обробки – наприклад, для тортів.

Зберігання варених яєць

Варені яйця можна зберігати у холодильнику від 10 до 14 днів. Якщо на них пошкоджено шкаралупу, то використовувати їх потрібно якнайшвидше.

Найтриваліший термін зберігання мають яйця, не занурені після варіння у холодну воду. Якщо їхня шкаралупа ціла, то з'їсти їх можна буде навіть через 4 тижні.

Різка різниця температур може призвести до появи невеликих тріщин у яєчній шкаралупі та проникнення мікроорганізмів. Це скорочує термін зберігання, зварених круто.