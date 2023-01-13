Як правильно зберігати акумулятор взимку, щоб він не вийшов з ладу: інструкція

Які бувають акумулятори

Сучасні акумулятори суттєво відрізняються від колишніх. Зі старих перед зимівлею зливали електроліт, потім доливали, додавали дистильовану воду. Це доволі проблематично.

Саме старі акумуляторні батареї і називають "сухозарядженими" або сухими, бо зберігали їх на складах без електроліту, без залитої рідини. Вони могли лежати так кілька років і залишатися у робочому стані. Зараз такі пристрої зустрічаються рідко.

У сучасні акумулятори вже залитий електроліт, а сама "коробка" запечатана. Тому не треба заморочуватись із підливанням електроліту. Вже все зроблено і готово до використання. Тому сучасні акумулятори називають "мокрими", тобто заправленими. Втім вони більш вимогливі до умов зберігання.

Сучасні акумулятори варто зберігати зарядженими. При падінні напруги нижче 12 градусів може початися сульфітація. Також необхідно контролювати електроліт (це можна визначити по спеціальному зеленому вічку). А при тривалому простої осідає сірчана кислота, що негативно позначається на роботі акумулятора.

При виборі акумулятора слід перевірити чи він зберігався у правильних умовах і не є старше декількох місяців.

Як підготувати акумулятор до зберігання

Правильне зберігання допоможе акумулятору залишатись якомога довше у робочому стані. Потрібно виконати наступні дії:

Зніміть акумулятор з машини. Не варто залишати його в автомобілі. В крайньому разі, хоча б від’єднайте клеми.

Очистьте коробку акумулятора. Пластикова поверхня після сезону їзди зазвичай дуже брудна. На коробці накопичується пил, окислення, бризки і краплі від заливання рідин (тосол, антифриз, омивач для скла та ін.) Вони можуть виявитися провідниками між клемами. Так проходитиме струм, що призведе до катастрофічного розряду акумулятора або навіть замикання.

Перевірте рівень і щільність електроліту. Для нових батарей визначальними стануть показники зеленого вічка. Порівняйте з таблицею. Для обслуговуваних - свідчення ареометра. У нормі щільність електроліту становить 1,28 г / см3.

Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї. Нормальний показник 12,4-12,7В. Якщо він дорівнює 12 В і менше, то потрібно обов’язково зарядити АКБ.

Обробіть клеми спеціальним технічним мастилом, яке буде захищати їх від окислення при контакті з повітрям. Для цієї мети підійде літол або технічний вазелін.

Акумулятор зберігати зарядженим чи розрядженим

Якщо йдеться про акумулятори закритого типу, їх ще називають необслуговуваними, то перед зберіганням такі заряджати обов’язково. І зберігатися він повинен на повному заряді. Інакше починається сульфатація пластин. Чим нижче заряд батареї, тим активніше йде цей процес.

В результаті місткість акумулятора знижується на 10-20%. Якщо пристрій довго у розрядженому стані, то пластини покриваються сульфатами практично повністю. Через це може швидко виходити з ладу.

Якщо після падіння заряду акумулятор його незабаром зарядити, тобто є можливість провести десульфітацію. Але відсоток відновлення буде набагато нижче, ніж втрати.

Обслуговувальні батареї зберігаються по-іншому. Спершу слід злити електроліт, а самі батареї промити дистильованою водою і залити борною кислотою. В результаті на клемах напруга буде практично відсутня. При цьому електроліту також не буде, тому процес сульфатації не розпочнеться.

Так ці акумулятори можуть зберігатися тривалий час. Перед початком використання борну кислоту слід вилити і заповнити батарею електролітом, а тоді зарядити.

За яких умов зберігати

Треба дотриматись правильних умов зберігання. Зокрема, важливі такі показники:

Оптимальна температура від +10 до +15 градусів. Якщо нижче, то батарея розрядиться у кілька разів швидше. Якщо вище - будуть сприятливі умови для сульфатації пластин, що викличе зменшення ємності акумулятора. Також в теплі пристрій швидше розряджається.

Має бути невисокий рівень вологості. Інакше між клемами утворюються мікромостики, що також призведе до швидкого розряду. При намоканні акумулятор може замкнути, і він вийде з ладу.

У приміщенні, де зберігатиметься акумулятор, має бути добра вентиляція. Тому регулярно провітрюйте його - це буде профілактикою появи цвілі або грибка на поверхні коробки, заселення комах тощо.

Важливо, щоб на акумулятор не потрапляли прямі сонячні промені. Від цього пластиковий корпус швидше старіє, починає кришитися. Будь-яке необережний рух може привести до появи тріщини.

Акумулятор повинен стояти строго горизонтально, рівно. Не можна його зберігати в похилому стані, вертикально або на боці. Це негативно позначається на стані електроліту і свинцевих пластин.

Пристрій має стояти далеко від джерел тепла: обігрівачів, радіаторів опалення і плит. Висока температура стимулює процес сульфатації.

Раз в два місяці перевіряйте рівень заряду. При необхідності пристрій заряджайте.

Для зберігання акумулятора не підходять сарай і підвал, бо там холодно. У квартирі - тепло. Оптимальне місце - опалювальний гараж, комора на сходовому майданчику або тамбурі, а також засклений теплий балкон.

Як довго зберігаються акумулятори без підзарядки

Такі пристрої потрібно періодично заряджати, навіть під час простою. Частота залежить від типу акумулятора і від швидкості розряду.

Виділяють 3 типи акумуляторів:

свинцеві

гібридні

кальцієві

Перші використовуються більшістю автолюбителів. Для них характерно невисока кількість стибію - до 3%, високе споживання води. Максимальний термін зберігання акумулятора без підзарядки не перевищує 3 місяців.

Гібридні містять близько 1,5% стибію і приблизно стільки ж кадмію. Завдяки такому сплаву і додаванню спеціальних домішок знижується споживання води вдвічі. Термін утримання заряду також підвищується практично вдвічі - до 5 місяців.

Кальцієві найдовше утримують заряд. Найсучасніші і технологічні з них можуть обходитися без підзарядки близько року. Мінімальний термін - 8 місяців.