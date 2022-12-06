Автомобільний акумулятор небезпечно використовувати вдома: яку техніку не можна підключати

Російські військові здійснюють масові атаки на енергетичну інфраструктуру України. В наслідок цього запровадили планові та екстренні відключення електроенергії. Однак, винахідливі українці придумують різноманітні способи, як підзаряджати побутову техніку та гаджети.

Зараз люди активно використовують автомобільні акумулятори та підключають до них техніку. Однак, не усі прилади можна під’єднувати до цього джерела енергії. Про це розповів автомеханік Андрій Маценко виданню "Факти ".

Яка небезпека

Зараз а втомобільний акумулятор став доволі популярним. Він набагато дешевший, ніж газовий чи дизельний генератор.

Однак під’єднувати та заряджати від нього можна не все підряд.

За словами експерта, є багато недоліків використання автомобільного акумулятора, якщо ви хочете поставити його вдома.

Мало хто знає, але він становить реальну шкоду для здоров’я в умовах квартири. Зокрема, з нього виділяється водень у процесі зарядки. Якщо ви хочете ввімкнути через акумулятор телефон, то краще винести його на балкон.

До того ж у будинку через акумулятор може статися вибух, якщо водень і кисень будуть виділятися за наявності іскри.

Чому не можна підключати техніку до акумулятора

Зокрема, є низка причин, через які не потрібно підключати техніку до такого джерела струму:

Невідповідний струм;

Акумулятор від автомобіля після першого розряду втрачає якість роботи;

Може витекти електроліт - він рідкий. Якщо поставити акумулятор у квартирі або на балконі, то його потрібно захистити від механічних пошкоджень;

Від нього не можна живити більшість побутової техніки;

Від автомобільного акумулятора можна заряджати:

ноутбук;

павербанк;

мобільний телефон;

підключати телевізор;

лампи.

Під'єднати пристрої до акумулятора вдасться, якщо є перетворювач напруги (інвертор). Його необхідно приєднати до акумулятора, а вже самі пристрої - до інвертора.

Важливо, що категорично заборонено під'єднувати: газовий котел, холодильник, мікрохвильовку, пральну машинку, духову піч та іншу чутливу техніку.

Для заряду цих пристроїв не вистачить пускової потужності. До того ж інвертор, який приєднаний до акумулятора при подачі енергії до холодильника подає неправильну, не чисту синусоїду (форму напруги).

Тому техніка може пошкодитись або "згоріти".