Как правильно хранить аккумулятор зимой, чтобы он не вышел из строя: инструкция

Какие бывают аккумуляторы

Современные аккумуляторы существенно отличаются от прежних. Из старых на зиму сливали электролит, затем доливали, добавляли дистиллированную воду. Это довольно проблематично.

Именно старые аккумуляторные батареи и называют "сухозаряженными" или сухими, так как хранили их на складах без электролита, без залитой жидкости. Они могли лежать несколько лет и оставаться в рабочем состоянии. Сейчас такие устройства встречаются редко.

В современные аккумуляторы уже залит электролит, а сама "коробка" запечатана. Поэтому не нужно заморачиваться с подливкой электролита. Уже все сделано и готово к использованию. Поэтому современные аккумуляторы называют "мокрыми", то есть заправленными. Впрочем, они более требовательны к условиям хранения.

Современные аккумуляторы следует хранить заряженными. При падении напряжения ниже 12 градусов может начаться сульфитация. Также необходимо контролировать электролит (это можно определить по специальной зеленой ячейке). А при длительном простое оседает серная кислота, что отрицательно сказывается на работе аккумулятора.

При выборе аккумулятора следует проверить, сохранялся ли он в правильных условиях и не старше нескольких месяцев.

Как подготовить аккумулятор к хранению

Правильное хранение поможет аккумулятору оставаться как можно дольше в рабочем состоянии. Следует выполнить следующие действия:

Снимите аккумулятор с машины. Не следует оставлять его в автомобиле. В крайнем случае, хотя бы отсоедините клеммы.

Очистите аккумуляторную коробку. Пластиковая поверхность после сезона езды обычно очень грязная. На коробке накапливается пыль, окисление, брызги и капли от заливки жидкостей (тосол, антифриз, омыватель для стекла и др.). Они могут оказаться проводниками между клеммами. Так будет проходить ток, что приведет к катастрофическому разряду аккумулятора или даже замыканию.

Проверьте уровень и плотность электролита. Для новых батарей определяющими станут показатели зеленой ячейки. Сравните с таблицей. Для обслуживаемых - показатели ареометра. В норме плотность электролита составляет 1,28 г/см3.

Проверьте уровень заряда аккумулятора. Обычный показатель 12,4-12,7В. Если он равен 12 В и меньше, то нужно обязательно зарядить АКБ.

Обработайте клеммы специальной технической смазкой, которая будет защищать их от окисления при контакте с воздухом. Для этой цели подойдет литол или технический вазелин.

Аккумулятор хранить заряженным или разряженным

Если речь идет об аккумуляторах закрытого типа, они еще называются необслуживаемыми, то перед хранением их заряжать обязательно. И храниться он должен в полном заряде. Иначе начинается сульфитация пластин. Чем ниже заряд батареи, тем активнее идет этот процесс.

В результате емкость аккумулятора снижается на 10-20%. Если устройство долго в разряженном состоянии, пластины покрываются сульфатами практически полностью. Поэтому может быстро выходить из строя.

Если после падения заряда аккумулятор вскоре зарядить, то есть возможность провести десульфитацию. Но процент восстановления будет гораздо ниже потери.

Обслуживающие батареи сохраняются по-другому. Сначала следует слить электролит, а сами батареи промыть дистиллированной водой и залить борной кислотой. В результате на клеммах напряжение будет практически отсутствовать. При этом электролита тоже не будет, поэтому процесс сульфитации не начнется.

Эти аккумуляторы могут сохраняться длительно. Перед использованием борную кислоту следует вылить и заполнить батарею электролитом, а затем зарядить.

При каких условиях хранить

Нужно соблюдать правильные условия хранения. В частности, важны следующие показатели:

Оптимальная температура от +10 до +15 градусов. Если ниже, батарея разрядится в несколько раз быстрее. Если выше - будут благоприятные условия для сульфитации пластин, что вызовет уменьшение емкости аккумулятора. Также в тепле устройство быстрее разряжается.

Должен быть невысокий уровень влажности. Иначе между клеммами образуются микромостики, что также приведет к быстрому разряду. При намокании аккумулятор может замкнуть, и он выйдет из строя.

В помещении, где хранится аккумулятор, должна быть хорошая вентиляция. Поэтому регулярно проветривайте его - это будет профилактикой появления плесени или грибка на поверхности коробки, заселения насекомых и т.п.

Важно, чтобы на аккумулятор не попадали прямые солнечные лучи. От этого пластиковый корпус скорее стареет, начинает крошиться. Любое неосторожное движение может привести к появлению трещины.

Аккумулятор должен стоять строго горизонтально, ровно. Нельзя хранить его в наклоне, вертикально или на боку. Это отрицательно сказывается на состоянии электролита и свинцовых пластин.

Устройство должно стоять вдали от источников тепла: обогревателей, радиаторов отопления и плит. Высокая температура провоцирует процесс сульфитации.

Раз в два месяца проверяйте уровень заряда. При необходимости устройство заряжайте.

Для хранения аккумулятора не подходят сарай и подвал, потому что там холодно. В квартире - тепло. Оптимальное место - отопительный гараж, кладовая на лестничной площадке или тамбуре, а также застеклен теплый балкон.

Как долго сохраняются аккумуляторы без подзарядки

Такие устройства нужно периодически заряжать даже во время простоя. Частота зависит от типа аккумулятора и скорости разряда.

Выделяют 3 типа аккумуляторов:

свинцовые

гибридные

кальциевые

Первые используются большинством автолюбителей. Для них характерно невысокое количество сурьмы - до 3%, высокое потребление воды. Максимальный срок хранения без подзарядки аккумулятора не превышает 3 месяцев.

Гибридные содержат около 1,5% сурьмы и примерно столько же кадмия. Благодаря такому сплаву и добавлению специальных примесей снижается потребление воды вдвое. Срок удержания заряда также повышается практически вдвое - до 5 месяцев.

Кальциевые дольше всего удерживают заряд. Самые современные и технологичные из них могут обходиться без подзарядки около года. Минимальный срок - 8 месяцев.