Як правильно заморозити на зиму зелену цибулю: ці нюанси дозволять зберегти всі вітаміни

Як підготувати цибулю

Усю підготовлену цибулю потрібно ретельно перебрати. Для заморозки залиште тільки ту, у якої стебло рівне, здорове і немає жодних пошкоджень. Ретельно помийте, відріжте коріння та сухі верхівки стебла.

Підготуйте контейнери або пакети для заморозки, в які ви складатимете цибулю, тому що працювати потрібно буде дуже швидко - від цього залежить якість вашого замороженого продукту.

Як заморозити цибулю

Стебла зеленої цибулі ріжемо дрібно. І відразу ж засипаємо в пакети чи контейнери та відправляємо у морозилку. Річ у тому, що всі корисні властивості з нарізаної цибулі швидко випаровуються й у вас є зовсім небагато часу, щоб відправити продукт в морозильну камеру.

Переконайтеся, що контейнери або пакети щільно закриті. Це важливо, тому що всередину може потрапити іній і після розморожування цибуля виявиться не дуже смачною.

Як зберігати заморожену цибулю

Пакети або контейнери з цибулею помістіть у морозильну камеру і заморозьте за температури -18 градусів або нижче. Зберігайте у морозилці та діставайте безпосередньо перед використанням.

Використовувати таку цибулю можна у будь-які страви, як і свіжу зелень – супи, соуси, рагу, омлети. Заморожену цибулю можна зберігати у морозилці до 6 місяців.