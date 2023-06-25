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Как правильно заморозить на зиму зеленый лук: эти нюансы позволят сохранить все витамины

Как правильно заморозить на зиму зеленый лук (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Замороженные фрукты и овощи зимой становятся просто кладезем полезных витаминов и минералов. Этот способ запаса продуктов позволяет сохранить почти все полезные свойства. А зелень лука в зимние месяцы особенно необходима, так как в нем много витамина С.

Как правильно заморозить на зиму свежий зеленый лук - читайте в материале ниже.

Как подготовить лук

Весь подготовленный лук нужно тщательно перебрать. Для заморозки оставьте только тот, у которого стебель ровный, здоровый и нет никаких повреждений. Тщательно помойте, отрежьте коренья и сухие верхушки стебля.

Подготовьте контейнеры или пакеты для заморозки, в которые вы будете складывать лук, так как работать нужно будет очень быстро - от этого зависит качество вашего замороженного продукта.

Как заморозить лук

Стебли зеленого лука режем мелко. И сразу же засыпаем в пакеты или контейнеры и отправляем в морозилку. Дело в том, что все полезные свойства из нарезанного лука быстро испаряются и у вас есть совсем немного времени, чтобы отправить продукт в морозильную камеру.

Проверьте, чтобы контейнеры или пакеты были плотно закрыты. Это важно, так как внутрь может попасть иней и после размораживания лук окажется не очень вкусным.

Как хранить замороженный лук

Пакеты или контейнеры с луком поместите в морозильную камеру и заморозьте при температуре -18 градусов или ниже. Храните в морозилке и доставайте непосредственно перед использованием.

Использовать такой лук можно в любые блюда, как и свежую зелень - супы, соусы, рагу, омлеты. Замороженный лук можно хранить в морозилке до 6 месяцев.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно на зиму заморозить клубнику.

А еще рассказывали о том, какие овощи и фрукты нужно заготовить на зиму в июне.

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