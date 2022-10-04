Як правильно заморозити яблука, щоб вони не перетворилися на "кашу"

Коли багато яблук, варення вже наварено, сушка насушена, а фрукти довго не влежать, їх можна заморозити. При цьому вони не перетворяться на кашу і навіть не потемніють.
Про це пише BBC Good Food.
Найкраще підійдуть такі фрукти для випічки - пирогів, млинців, пиріжків, пюре або смузі, тому що текстура заморожених і розморожених фруктів м’якша, ніж у свіжих. Можна заморозити яблука цілими (без серцевини), щоб потім, наприклад, запекти.
Щоб яблука не перетворилися на кашу, і не злиплися при заморозці, застосуйте "відкрите заморожування", тобто розкладіть фрукти окремими шматочками, заморозьте, а потім вже складіть у пакет.
Вистеліть деко шматком пергаменту для випічки, а потім розкладіть шматочки або часточки яблук на пергаменті так, щоб вони не торкалися один одного.
Увімкніть морозильну камеру на максимальний рівень. Це заморозить фрукти швидше, тобто кристали льоду будуть меншими, а фрукти збережуть більше своїх поживних властивостей.
Фото: Заморожені яблука можна навіть запікати (pixabay)
Помістіть лоток із шматочками яблук у морозильну камеру до повного замерзання, потім зніміть їх з паперу. Покладіть їх у заморожувальний контейнер або пакет, а потім поверніть у морозилку. Не забудьте позначити контейнер датою заморожування.
Заморожені фрукти зберігаються в морозилці 3-6 місяців. Якщо їх зберігати довше, вони можуть почати трохи втрачати свій смак або текстура може погіршитися.
Яблука очистіть від шкірки та серцевини, а потім наріжте скибочками товщиною приблизно півсантиметра.
Покладіть скибочки у велику миску і збризніть лимонним соком. Змішайте скибочки разом, щоб переконатися, що всі вони злегка вкриті лимонним соком.
Заморозьте яблука до твердого стану, потім перекладіть їх у харчовий пакет.
Найкраще заморожувати такі яблука порційно (наприклад для пирога), щоб потім використати увесь вміст пакета.
Підготуйте цілі яблука для приготування, як для запікання, вийнявши серцевину різаком для яблук. Потім змастіть розрізану частину соком 1 лимона, щоб уникнути знебарвлення.
Заморозьте цілими, розклавши на деко з пергаментом.
Такий спосіб підійде, якщо у вас є вдосталь місця в морозильній камері.
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг "з нічого".
Також читайте, як зберігати цибулю, щоб вона не поросла і не згнила до весни.