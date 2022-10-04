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Як правильно заморозити яблука, щоб вони не перетворилися на "кашу"

Фото: Як заморозити яблука правильно (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли багато яблук, варення вже наварено, сушка насушена, а фрукти довго не влежать, їх можна заморозити. При цьому вони не перетворяться на кашу і навіть не потемніють.

Про це пише BBC Good Food.

Як використовувати заморожені яблука

Найкраще підійдуть такі фрукти для випічки - пирогів, млинців, пиріжків, пюре або смузі, тому що текстура заморожених і розморожених фруктів м’якша, ніж у свіжих. Можна заморозити яблука цілими (без серцевини), щоб потім, наприклад, запекти.

Щоб яблука не перетворилися на кашу, і не злиплися при заморозці, застосуйте "відкрите заморожування", тобто розкладіть фрукти окремими шматочками, заморозьте, а потім вже складіть у пакет.

Як заморозити яблука правильно

  • Спосіб №1

Вистеліть деко шматком пергаменту для випічки, а потім розкладіть шматочки або часточки яблук на пергаменті так, щоб вони не торкалися один одного.

Увімкніть морозильну камеру на максимальний рівень. Це заморозить фрукти швидше, тобто кристали льоду будуть меншими, а фрукти збережуть більше своїх поживних властивостей.

Фото: Заморожені яблука можна навіть запікати (pixabay)

Помістіть лоток із шматочками яблук у морозильну камеру до повного замерзання, потім зніміть їх з паперу. Покладіть їх у заморожувальний контейнер або пакет, а потім поверніть у морозилку. Не забудьте позначити контейнер датою заморожування.

Заморожені фрукти зберігаються в морозилці 3-6 місяців. Якщо їх зберігати довше, вони можуть почати трохи втрачати свій смак або текстура може погіршитися.

  • Спосіб №2

Яблука очистіть від шкірки та серцевини, а потім наріжте скибочками товщиною приблизно півсантиметра.

Покладіть скибочки у велику миску і збризніть лимонним соком. Змішайте скибочки разом, щоб переконатися, що всі вони злегка вкриті лимонним соком.

Заморозьте яблука до твердого стану, потім перекладіть їх у харчовий пакет.

Найкраще заморожувати такі яблука порційно (наприклад для пирога), щоб потім використати увесь вміст пакета.

  • Спосіб №3

Підготуйте цілі яблука для приготування, як для запікання, вийнявши серцевину різаком для яблук. Потім змастіть розрізану частину соком 1 лимона, щоб уникнути знебарвлення.

Заморозьте цілими, розклавши на деко з пергаментом.

Такий спосіб підійде, якщо у вас є вдосталь місця в морозильній камері.

Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг "з нічого".

Також читайте, як зберігати цибулю, щоб вона не поросла і не згнила до весни.

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