Как правильно заморозить яблоки, чтобы они не превратились в "кашу"

Когда много яблок, варенье уже наварено, сушка насушена, а фрукты долго не пролежат, их можно заморозить. При этом они не превратятся в кашу и даже не потемнеют.
Об этом пишет BBC Good Food.
Лучше всего подойдут такие фрукты для выпечки – пирогов, блинов, пирожков, пюре или смузи, потому что текстура замороженных и размороженных фруктов мягче, чем у свежих. Можно заморозить яблоки целиком (без сердцевины), чтобы потом, например, запечь.
Чтобы яблоки не превратились в кашу, и не слиплись при заморозке, примените "открытую заморозку", то есть разложите фрукты отдельными кусочками, заморозьте, а затем уже сложите в пакет.
Выстелите противень куском пергамента для выпечки, а затем разложите кусочки или дольки яблок на пергаменте так, чтобы они не касались друг друга.
Включите морозильник на максимальный уровень. Это заморозит фрукты быстрее, то есть кристаллы льда будут меньше, а фрукты сохранят больше своих питательных свойств.
Фото: Замороженные яблоки можно даже запекать (pixabay)
Поместите лоток с кусочками яблок в морозильную камеру до полного замерзания, затем снимите их с бумаги. Положите их в замораживающий контейнер или пакет и верните в морозилку. Не забудьте отметить дату замораживания.
Замороженные фрукты хранятся в морозильнике 3-6 месяцев. Если они хранятся дольше, они могут начать немного терять свой вкус или текстура может ухудшиться.
Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, затем нарежьте ломтиками толщиной примерно пол сантиметра.
Положите ломтики в большую миску и сбрызните лимонным соком. Смешайте ломтики вместе, чтобы убедиться, что все они слегка покрыты лимонным соком.
Заморозьте яблоки в твердое состояние, затем переложите их в пищевой пакет.
Лучше всего замораживать такие яблоки порционно (например, для пирога), чтобы затем использовать все содержимое пакета.
Подготовьте целые яблоки для приготовления, как для запекания, вынув сердцевину резаком для яблок. Затем смажьте разрезанную часть соком 1 лимона во избежание обесцвечивания.
Заморозьте целиком, разложив на противень с пергаментом.
Такой способ подойдет, если у вас есть достаточно места в морозильной камере.
Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог "из ничего".
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