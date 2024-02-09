Як правильно їсти яйця без шкоди для здоров'я

У чому користь яєць

Курячі яйця - надійне джерело корисних для організму речовин. За словами сертифікованого лікаря-натуропата й консультанта з питань харчування - доктора Келліенн Петруччі з Пенсільванії - під шкаралупою яєць міститься велика кількість поживних речовин:

рибофлавін

залізо

цинк

фосфор

фолієва кислота

холін

низка різних вітамінів і т.д.

"Холін допомагає будувати міцні, пружні клітинні мембрани, а також відіграє вирішальну роль у метилюванні - процесі "вмикання" та "вимкнення" генів", - зауважила вона.

Крім того, високе споживання холіну може допомогти запобігти депресії, втраті пам'яті й тривожності.

За словами дієтолога та представника Американської кардіологічної асоціації Джерлін Джонс, яйця є "електростанцією поживних речовин".

"Вони наповнені білковими вітамінами, такими як вітамін A, D, E та антиоксидантами... Тож вони корисні для ваших очей і серця", - додала вона.

В яйцях наявні різні вітаміни та мінерали (інфографіка: mysymbios.com)

Чи небезпечний "яєчний" холестерин

Результати низки досліджень вказують на те, що яйця змінюють рівень холестерину в організмі. Йдеться про органічну сполуку - жироподібну речовину, що міститься у мембранах клітин та забезпечує їхнє регулярне оновлення та стійкість.

Водночас існує так званий "хороший" і "поганий" холестерин

"Хороший" - бере участь у синтезі вітаміну D, статевих гормонів, жовчних кислот і відповідає за нормальне функціонування систем організму.

"Поганий" - утворює бляшки в судинах, які можуть спричиняти ішемічну хворобу серця, жовчокам'яну патологію тощо.

За словами Петруччі, результати проведених досліджень свідчать про те, що яйця не суттєво впливають на рівень холестерину, а якщо й впливають, то "роблять це добре".

Важливо також правильно зберігати яйця, аби не зашкодити здоров'ю.

Як найкраще готувати яйця

Більшість дослідників і лікарів впевнені в тому, що користь яєць для організму залежить від способу їхнього приготування.

Думки щодо користі яєць зранку на сніданок різняться, проте більшість експертів упевнені - улюблені багатьма ранкові страви з яйцями (у поєднанні з ковбасками чи беконом, олією чи вершковим маслом) самі по собі можуть становити ризик для здоров'я через високий вміст насичених жирів і натрію.

Натомість експерти рекомендують їсти варені яйця без солі (здоровим дорослим безпечно споживати до семи яєць на тиждень).

Якщо говорити про те, як саме приготувати варене яйце (вкруту чи нам'яко), відповідь однозначна - найбільш корисним вважають те яйце, в якому жовток залишається рідким.

Отже, найкраще вживати яйця, зварені нам'яко, або ж яйця пашот - "в мішечку".