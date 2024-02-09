Как правильно есть яйца без вреда для здоровья

В чем польза яиц

Куриные яйца - надежный источник полезных для организма веществ. По словам сертифицированного врача-натуропата и консультанта по вопросам питания - доктора Келлиенн Петруччи из Пенсильвании - под скорлупой яиц содержится большое количество питательных веществ:

рибофлавин

железо

цинк

фосфор

фолиевая кислота

холин

ряд различных витаминов и т.д.

"Холин помогает строить прочные, упругие клеточные мембраны, а также играет решающую роль в метилировании - процессе "включения" и "выключения" генов", - отметила она.

Кроме того, высокое потребление холина может помочь предотвратить депрессию, потерю памяти и тревожность.

По словам диетолога и представителя Американской кардиологической ассоциации Джерлин Джонс, яйца являются "электростанцией питательных веществ".

"Они наполнены белковыми витаминами, такими как витамин A, D, E и антиоксидантами... Так что они полезны для ваших глаз и сердца", - добавила она.

В яйцах есть различные витамины и минералы (инфографика: mysymbios.com)

Опасен ли "яичный" холестерин

Результаты ряда исследований указывают на то, что яйца изменяют уровень холестерина в организме. Речь идет об органическом соединении - жироподобном веществе, которое содержится в мембранах клеток и обеспечивает их регулярное обновление и устойчивость.

В то же время существует так называемый "хороший" и "плохой" холестерин.

"Хороший" - участвует в синтезе витамина D, половых гормонов, желчных кислот и отвечает за нормальное функционирование систем организма.

"Плохой" - образует бляшки в сосудах, которые могут вызывать ишемическую болезнь сердца, желчнокаменную патологию и т.д.

По словам Петруччи, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что яйца не оказывают существенного влияния на уровень холестерина, а если и влияют, то "делают это хорошо".

Важно также правильно хранить яйца, чтобы не навредить здоровью.

Как лучше всего готовить яйца

Большинство исследователей и врачей уверены в том, что польза яиц для организма зависит от способа их приготовления.

Мнения по поводу пользы яиц утром на завтрак отличаются, однако большинство экспертов уверены - любимые многими утренние блюда с яйцами (в сочетании с колбасками или беконом, маслом или сливочным маслом) сами по себе могут представлять риск для здоровья из-за высокого содержания насыщенных жиров и натрия.

Эксперты рекомендуют есть вареные яйца без соли (здоровым взрослым безопасно потреблять до семи яиц в неделю).

Если говорить о том, как именно приготовить вареное яйцо (вкрутую или всмятку), ответ однозначен - наиболее полезным считают то яйцо, в котором желток остается жидким.

Итак, лучше всего употреблять яйца, сваренные всмятку, или яйца пашот - "в мешочке".