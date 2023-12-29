Як правильно вибрати шпроти, щоб не отруїтися

Бутерброди зі шпротами - невід’ємна частина святкового столу. У магазині зараз можна знайти великий вибір шпротів. Тому варто знати, як вибрати якісний продукт та уникнути неприємностей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за якими ознаками можна визначити, що шпроти не якісні.
При написанні використовувались такі джерела: Wikipedia, сюжет Poltavske TV.
Банка консервованих шпротів не повинна мати абсолютно ніяких пошкоджень, шви також повинні бути ідеальними, без іржі. Дно і кришка шпрот не повинні бути "надутим".
Також написи на етикетці повинні бути чіткими і ясними. Якщо ви натрапили на розмиті літери, то ймовірно перед вами продукт поганої якості.
Важливо уважно вивчити маркування на кришці банки, у першому ряду повинна бути вказана дата виготовлення. Також повинен вказуватися код продукту. До складу шпрот повинна входити риба, рослинна олія і сіль.
Якщо у процесі приготування були використані ароматизатори, то краще від продукту відмовитися.
Зокрема, якісні шпроти не мають голів та хвостів, а тушки - цілі й не ушкоджені та приблизно одного розміру.
При традиційному способі виготовлення шпрот, який містить копчену рибу утворюється шкідлива речовина - бензопірен - речовина першого класу небезпеки та прирівнюється до ртуті.
Відкривши банку якісних шпротів ви можете побачити:
Термін придатності консервованих шпротів не дуже великий, зазвичай він становить два роки.
Рибу нанизують на металеві пруття, які розташовуються на багатоярусних стелажах-візках і в такому вигляді вирушають в коптильну.
Потім рибку охолоджують, обрізають голови і хвости, укладають в банки, заливають олією та солять.
Маса риби повинна складати не менше 70% від загальної чистої ваги консервів.
Цю рибу можна вживати не лише у класичному бутербродному поєднанні з чорним хлібом і скибочкою огірка. Зі шпротів можна приготувати різні паштети, використовувати для начинки.
У шпротах може міститися один з найнебезпечніших канцерогенів - бензапірен. До того ж шпроти дуже калорійні.
У продуктів дуже висока калорійність 363 ккал на 100 грамів, жирів - 32.4, а білків 17.4. Також в шпротах дуже багато солі, при добовій нормі для людини 5 грамів.
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