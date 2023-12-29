Как правильно выбрать шпроты, чтобы не отравиться

Бутерброды со шпротами - неотъемлемая часть праздничного стола. В магазине сейчас можно найти большой выбор шпротов. Поэтому следует знать, как выбрать качественный продукт и избежать неприятностей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, по каким признакам можно определить, что шпроты не качественные.
При написании использовались следующие источники: Wikipedia, сюжет Poltavske TV.
Банка консервированных шпротов не должны иметь абсолютно никаких повреждений, швы также должны быть идеальными, без ржавчины. Дно и крышка шпротов не должно быть "надутым".
Также надписи на этикетке должны быть четкими и ясными. Если вы встретили размытые буквы, то вероятно перед вами продукт плохого качества.
Важно внимательно изучить маркировку на крышке банки, в первом ряду должна быть указана дата изготовления. Также должен указываться код продукта. В состав шпрота должна входить рыба, растительное масло и соль.
Если в процессе приготовления были использованы ароматизаторы, то лучше отказаться от продукта.
В частности, качественные шпроты не имеют голов и хвостов, а тушки - целые и не поврежденные и примерно одного размера.
При традиционном способе изготовления шпрот, содержащего копченую рыбу, образуется вредное вещество - бензопирен - вещество первого класса опасности и приравнивается к ртути.
Открыв банку качественных шпротов вы можете увидеть:
Срок годности консервированных шпротов не очень велик, обычно он составляет два года.
Рибу нанизывают на металлические прутья, которые располагаются на многоярусных стеллажах-тележках и в таком виде отправляются в коптильную.
Затем рыбку охлаждают, обрезают головы и хвосты, укладывают в банки, заливают растительным маслом и солят.
Масса рыбы должна составлять не менее 70% от общего чистого веса консервов.
Эту рыбу можно употреблять не только в классическом бутербродном сочетании с черным хлебом и ломтиком огурца. Из шпротов можно приготовить разные паштеты, использовать для начинки.
В шпротах может содержаться один из самых опасных канцерогенов - бензапирен. К тому же шпроты очень калорийны.
У продуктов очень высокая калорийность 363 ккал на 100 граммов, жиров - 32.4, а белков 17.4. Также в шпротах очень много соли при суточной норме для человека 5 граммов.
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