Как правильно выбрать шпроты, чтобы не отравиться

Состав

Банка консервированных шпротов не должны иметь абсолютно никаких повреждений, швы также должны быть идеальными, без ржавчины. Дно и крышка шпротов не должно быть "надутым".

Также надписи на этикетке должны быть четкими и ясными. Если вы встретили размытые буквы, то вероятно перед вами продукт плохого качества.

Важно внимательно изучить маркировку на крышке банки, в первом ряду должна быть указана дата изготовления. Также должен указываться код продукта. В состав шпрота должна входить рыба, растительное масло и соль.

Если в процессе приготовления были использованы ароматизаторы, то лучше отказаться от продукта.

Внешний вид

В частности, качественные шпроты не имеют голов и хвостов, а тушки - целые и не поврежденные и примерно одного размера.

При традиционном способе изготовления шпрот, содержащего копченую рыбу, образуется вредное вещество - бензопирен - вещество первого класса опасности и приравнивается к ртути.

Открыв банку качественных шпротов вы можете увидеть:

легкий золотистый оттенок

гладкую кожицу

не поврежденный, не мятый вид. Если они частично разварены и рассыпаются, значит, при изготовлении был нарушен технологический процесс

Срок годности консервированных шпротов не очень велик, обычно он составляет два года.

Технология изготовления

Рибу нанизывают на металлические прутья, которые располагаются на многоярусных стеллажах-тележках и в таком виде отправляются в коптильную.

Затем рыбку охлаждают, обрезают головы и хвосты, укладывают в банки, заливают растительным маслом и солят.

Масса рыбы должна составлять не менее 70% от общего чистого веса консервов.

С чем есть шпроты

Эту рыбу можно употреблять не только в классическом бутербродном сочетании с черным хлебом и ломтиком огурца. Из шпротов можно приготовить разные паштеты, использовать для начинки.

Чем вреден продукт

В шпротах может содержаться один из самых опасных канцерогенов - бензапирен. К тому же шпроты очень калорийны.

У продуктов очень высокая калорийность 363 ккал на 100 граммов, жиров - 32.4, а белков 17.4. Также в шпротах очень много соли при суточной норме для человека 5 граммов.