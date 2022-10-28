Як правильно варити булгур? Клопотенко розкрив секрети приготування корисної каші

Як варити булгур

Булгур роблять із пшениці - зерна пропарюють і дроблять. Такий метод обробки зерен спрощує приготування та скорочує час, але при цьому не позбавляє круп корисних властивостей.

Якщо ви купили булгур у герметичній упаковці, то мити його не обов'язково, тому що він уже одразу готовий для приготування.

Євген Клопотенко рекомендує крупу спочатку трохи обсмажити - так булгур буде смачнішим і отримає яскравий золотистий колір.

У каструлю налийте трохи олії, всипте крупу та обсмажуйте хвилини три до золотистого кольору. Після цього влийте воду, м'ясний або овочевий бульйон - у пропорції 1 до 2. Тобто на 1 склянку крупи має бути 2 склянки води.

Перемішайте, додайте сіль і мелений чорний перець і готуйте на середньому вогні 15-20 хвилин.

Можна варити й іншим способом – проварити крупу 10 хвилин, потім накрити кришкою та залишити на 20 хвилин. Крупа вбере всю рідину і дійде до готовності.

Потім покладіть кашу в тарілку і за бажання додайте вершкове масло. Для багатогранності – капніть лимонним соком або невеликою кількістю соєвого соусу. Якщо бажаєте використовувати соус, то при варінні не додавайте сіль.

Які спеції можна додати булгур

Якщо ви хочете урізноманітнити смак та аромат булгуру, то при варінні додайте неочищений зубчик часнику. А потім заберіть його. Ще цій крупі підходить бадьян, паличка кориці або бутони гвоздики.

Також до булгуру можна додавати всі спеції, які використовують для приготування плову – зіра, барбарис та кмин.

Де можна використовувати булгур

Ця крупа стане відмінним доповненням до юшки або капусняку. Також з нього можна зробити чудовий плов з овочами. Булгур можна використовувати для начинки у перці або голубці.