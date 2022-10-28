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Как правильно варить булгур? Клопотенко раскрыл секреты приготовления полезной каши

Фото: Как правильно варить булгур (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Булгур становится в Украине очень популярным, тем более, что эта крупа - отличный быстрый гарнир к любому блюду. А еще булгур очень полезен для здоровья и может составить конкуренцию гречке.

Как правильно варить булгур, чтобы получить вкусное блюдо, рассказал кулинар Евгений Клопотенко.

Как варить булгур

Булгур делают из пшеницы - зерна пропаривают и дробят. Такой метод обработки зерен упрощает приготовление и сокращает время, но при этом не лишает крупу полезных свойств.

Если вы купили булгур в герметичной упаковке, то мыть его не обязательно, так как он уже сразу готов для приготовления.

Евгений Клопотенко рекомендует крупу сначала немного обжарить - так булгур будет более вкусным и получит яркий золотистый цвет.

В кастрюлю налейте немного растительного масла, всыпьте крупу и обжаривайте минуты три до золотистого цвета. После этого влейте воду, мясной или овощной бульон - в пропорции 1 к 2. То есть на 1 стакан крупы должно быть 2 стакана воды.

Перемешайте, добавьте соль и молотый черный перец и готовьте на среднем огне 15-20 минут.

Можно варить и другим способом - проварить крупу 10 минут, потом накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Крупа впитает всю жидкость и дойдет до готовности.

Потом положите кашу в тарелку и при желании добавьте сливочное масло. Для многогранности - капните лимонным соком или небольшим количеством соевого соуса. Если хотите использовать соус, то при варке не добавляйте соль.

Какие специи можно добавить булгур

Если вы хотите разнообразить вкус и аромат булгура, то при варке добавьте неочищенный зубчик чеснока. А потом заберите его. Еще этой крупе подходит бадьян, палочка корицы или бутоны гвоздики.

Также к булгуру можно добавлять все специи, которые используют для приготовления плова - зира, барбарис и тмин.

Где можно использовать булгур

Эта крупа станет отличным дополнением к юшке или капустняку. Также из него можно сделать отличный плов с овощами. Булгур можно использовать для начинки в перцы или голубцы.

Кстати, ранее мы писали о том, чем можно заменить гречку в рационе.

А еще рассказывали о том, какие крупы не нужно промывать перед варкой.

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рецептприготування стравЕвгений Клопотенко