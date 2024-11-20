Як правильно укрити яблуні на зиму, щоб зберегти від морозу та гризунів

Чому важливо укривати яблуні взимку

Молоді яблуні віком до 7 років найбільше потерпають від морозів через тонку кору, яка ще не стала міцною. Відсутність захисту може призвести до обмороження стовбура, тріщин у деревині та загибелі плодових бруньок.

Окрім того, коріння дерев також потребує захисту, адже промерзлий ґрунт може викликати їх пошкодження. Укрити яблуні варто і для захисту від гризунів - миші та зайці часто обгризають кору взимку.

Навіть у теплих регіонах, де морози незначні, такий захист буде корисним. Це дозволить уникнути стресу для дерева та забезпечить його здоровий розвиток.

Коли варто починати утеплення

Не варто поспішати з укриттям восени, оскільки тепле середовище може стимулювати продовження росту дерева. Це небезпечно, адже рослина не зможе перейти в стан спокою, необхідний для зимівлі.

Оптимальний час для утеплення - коли температура кілька днів поспіль тримається близько -5°C або нижче. У більшості регіонів це кінець листопада.

Завчасно варто замульчувати ґрунт навколо дерев, щоб захистити кореневу систему. Захист від гризунів, навпаки, можна починати будь-коли, не чекаючи заморозків.

Як підготувати ґрунт навколо яблунь

Перший крок - мульчування пристовбурового кола, яке допомагає зберегти тепло і захистити коріння. Для цього можна використовувати торф, солому, тирсу або деревну кору.

Товщина шару мульчі повинна складати приблизно 20-30 см, а радіус покриття - близько 50 см навколо стовбура. Мульча не тільки зігріває коріння, але й утримує вологу, що є важливим у морозний період.

Перед мульчуванням переконайтеся, що під деревом немає залишків опалого листя чи гнилих плодів, які можуть сприяти поширенню хвороб. Така підготовка - це базовий крок до успішного зимування яблунь.

Яблуні особливо вразливі до зимових морозів (фото: Freepik.com)

Чим укривати яблуні від морозів

Матеріали для укриття варто обирати світлих відтінків, щоб відбивати сонячне світло і запобігти перегріванню кори.

Найпоширенішими варіантами є агроволокно, мішковина, спанбонд або ялинове гілля. Для молодих дерев стовбур обмотують матеріалом у кілька шарів, починаючи від землі до перших гілок.

Якщо дерево посаджене цього року, краще обмотати весь стовбур і крону. Укриття фіксують шпагатом чи мотузкою, щоб матеріал не зірвався вітром. Такий спосіб захищає дерево як від морозів, так і від весняних перепадів температур.

Як захистити яблуні від гризунів

Гризуни, особливо миші та зайці, взимку часто стають загрозою для кори яблунь. Для їх відлякування можна використовувати пластикову чи металеву сітку.

Металеву сітку обгортають із невеликим зазором, щоб уникнути контакту з корою, а пластикову щільно притискають до дерева. Висота такого захисту має становити щонайменше 50-60 см.

Альтернативний варіант - використання пластикових пляшок, які розрізають і обгортають навколо стовбура. Це рішення не лише захистить дерево взимку, але й послужить бар’єром від механічних пошкоджень у теплу пору року.

Особливості укриття молодих саджанців

Саджанці, висаджені в цьому році, потребують особливої уваги, адже їх коріння та стовбури дуже чутливі до морозів. Для таких дерев варто створити "теплицю": обгорнути стовбур і крону агроволокном, зафіксувавши матеріал мотузкою.

Ще один варіант - спорудження "вігваму" з ялинових гілок, які додатково обмотують спанбондом чи сіткою. Це забезпечить дереву не лише тепло, але й додатковий бар’єр від снігу та вітру. Якщо такі заходи провести вчасно, саджанець легко перенесе навіть сувору зиму.