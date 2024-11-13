7 рослин, які важливо підготувати до зими, щоб врятувати від морозів

З настанням холодів важливо заздалегідь підготувати певні рослини до зимівлі. Хоча далеко не всі рослини потребують такого захисту, для деяких це необхідно.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Gardening Know How розповідає про рослини, яким правильна підготовка восени допоможе залишитися здоровими та зміцніти до весни.

Молоді дерева

Молоді дерева, особливо плодові, дуже вразливі до холодної погоди. Підготовку слід розпочати до перших заморозків, а тим більше до сильного морозу.

Основне правило - не проводити обрізку, адже нові паростки можуть пошкодитися при низьких температурах. Варто обмотати стовбури для захисту від гризунів і температурних коливань, або спорудити конструкцію з кілків, обтягнувши її тканиною чи сіткою.

Троянди

Троянди слід готувати до зими ще до перших морозів. Їх потрібно поливати, але перестати вносити добрива за шість тижнів до очікуваних заморозків. Видаліть пошкоджені гілки та підготуйте троянди для укриття.

Також можна прикрити коріння мульчею, щоб убезпечити від замерзання, і встановити спеціальні каркаси для підтримки стебел у разі снігових заметів.

Морозостійкі овочі

Деякі овочі, такі як брюссельська капуста, витримують холод, але потребують додаткового захисту. Їх можна прикрити листям чи соломою, а також використовувати покриття для рядів для захисту від морозу.

Коренеплоди краще залишити в ґрунті, адже від холоду вони стають смачнішими. Такий захист дозволяє продовжити збір урожаю, зберігаючи овочі свіжими і поживними.

Пряні трави

Багато трав можуть витримати кілька заморозків. Але, наприклад, базилік не переживе холодів, тому його потрібно зібрати до перших морозів або занести до приміщення.

Інші трави, такі як розмарин, орегано та петрушка, можна прикрити на ніч простирадлом або спеціальним укриттям. Сухе листя та солома також підійдуть як ізоляційний матеріал для збереження коріння теплим.

Ягоди

Ягідні кущі, такі як полуниця, малина та ожина, потребують захисту від морозів для покращення врожайності в наступному році. Полуницю треба прикрити мульчею, малину та ожину обрізати, а молоді кущі обгорнути матеріалом або пластиковим укриттям.

Для захисту бруньок чорниці можна використовувати спеціальні покриття від морозу. Вони також допомагають підтримати стабільну вологість у кореневій зоні.

Багаторічники з поверхневим корінням

Деякі багаторічники, навіть морозостійкі, можуть пошкодитися через температурні коливання, які змушують ґрунт розширюватися та стискатися.

Шар мульчі навколо таких рослин допоможе уникнути пошкодження коріння. Серед таких рослин - гейхера, кореопсис, маргаритки та інші. Для кращого результату мульчу можна додатково прикрити соломою або гілками.

Літні цибулинні рослини

Рослини, які цвітуть влітку, як-от жоржини, гладіолуси та бегонії, потрібно викопати перед зимою. Після перших заморозків цибулини обережно викопують, просушують і зберігають у прохолодному сухому місці.

Це допоможе їм зберегтися до весни і дати нові пагони після висадки. При зберіганні цибулин важливо перевіряти наявність ознак гнилі та видаляти уражені екземпляри.