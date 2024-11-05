7 дерев, які не можна саджати восени. Вони не приживуться!

Восени багато рослин починають готуватися до зими, поступово переходячи в стан спокою, що обмежує їх можливості для укорінення. Через це молоді саджанці часто не встигають розвинути кореневу систему до настання перших морозів, що може призвести до їхньої загибелі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про дерева, які не рекомендується садити восени.

Чому деякі дерева не варто саджати восени

При осінній посадці важливо враховувати кілька чинників, які впливають на успішне укорінення та подальший розвиток дерев.

По-перше, температура ґрунту восени часто занизька для ефективного укорінення, оскільки багато дерев потребують температури ґрунту від 10 до 15°C.

По-друге, в різних регіонах осінні заморозки настають у різний час, і в північних регіонах посадку слід завершити значно раніше, щоб дерева встигли зміцніти.

По-третє, молоді саджанці можуть бути слабкими або мати недостатньо розвинену кореневу систему, що збільшує ризик їх загибелі.

Персик

Персики є надзвичайно чутливими до холоду, і їм потрібно більше часу для укорінення. Якщо висадити їх восени, коренева система не встигне зміцнитися до настання морозів, що може призвести до загибелі рослини.

Персики найкраще висаджувати навесні, коли температура ґрунту досить висока для активного росту. Це забезпечить дереву достатній час для адаптації до умов середовища.

Абрикос

Абрикоси також відрізняються слабкою зимостійкістю, особливо коли йдеться про молоді саджанці. Вони чутливі до різких температурних коливань та сильних морозів, які можуть виникнути вже в осінній період.

Якщо посадити абрикоси восени, вони можуть не витримати перших заморозків через слабку кореневу систему. Тому посадку абрикоса краще планувати на весну.

Абрикоси не варто саджати восени (фото: Freepik.com)

Черешня

Черешня для укорінення потребує стабільного тепла, якого восени часто вже бракує. Навіть якщо дерево встигне прижитися, сувора зима може пошкодити молоді корені або спричинити пересихання стовбура.

Висадка черешні навесні дозволить їй укоренитися надійніше, забезпечуючи кращі шанси на виживання. Весняна посадка забезпечує оптимальні умови для адаптації саджанця.

Груша

Груша має відносно високу морозостійкість, але молоді саджанці можуть зазнати шкоди при осінній посадці. Вони не встигають повноцінно адаптуватися до зимових умов, що призводить до можливих тріщин на стовбурі.

Це особливо стосується ніжних сортів груш, які більше підходять для весняної посадки. Весняний період дає дереву необхідний час для зміцнення коренів.

Айва

Айва, хоча й може рости в наших широтах, також дуже чутлива до низьких температур. Осіння посадка цього дерева може призвести до загибелі саджанців через слабку морозостійкість.

Для айви важливі комфортні умови в період початкового розвитку, які найкраще забезпечуються навесні. Весняна посадка допоможе айві швидше адаптуватися до навколишнього середовища.

Алича

Хоча алича вважається досить стійкою до різних погодних умов, молоді саджанці можуть постраждати від зимових морозів. Її коренева система може не встигнути розвинутися за короткий осінній період, що робить рослину вразливою до промерзання ґрунту.

Весняна посадка дає аличі більше часу для зміцнення кореневої системи. Це забезпечить краще виживання рослини протягом холодного періоду.

Багато рослин не встигають вкоренитися до зими (фото: Freepik.com)

Мигдаль

Мигдаль - це теплолюбне дерево, яке важко переносить холодну зиму, особливо в наших широтах. Осіння посадка майже завжди завершується загибеллю саджанців, оскільки мигдаль потребує довшого періоду адаптації до зимових умов.

Його краще саджати навесні, коли температура і вологість сприяють розвитку кореневої системи. Весна забезпечує мигдаль оптимальні умови для швидкого росту та приживлення.