Как правильно укрыть яблони на зиму, чтобы уберечь от мороза и грызунов

Зима является непростым испытанием для садов, особенно для молодых яблонь, чувствительных к морозам и повреждениям. Правильное укрытие деревьев поможет сохранить их здоровье, оградить от перепадов температур и грабительских атак грызунов.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда и как правильно подготовить яблони к холодам.
Молодые яблони в возрасте до 7 лет больше всего страдают от морозов из-за тонкой кори, которая еще не стала крепкой. Отсутствие защиты может привести к обморожению ствола, трещинам в древесине и гибели плодовых почек.
Кроме того, корни деревьев также нуждаются в защите, ведь промерзшая почва может вызвать их повреждение. Укрыть яблони следует и для защиты от грызунов - мыши и зайцы часто обгрызают кору зимой.
Даже в теплых регионах, где морозы незначительные, такая защита будет полезна. Это позволит избежать стресса для дерева и обеспечит его здоровое развитие.
Не стоит торопиться с укрытием осенью, поскольку теплая среда может стимулировать продолжение роста дерева. Это опасно, ведь растение не сможет перейти в состояние покоя, необходимое для зимовки.
Оптимальное время для утепления - когда температура несколько дней подряд держится около -5°C или ниже. В большинстве регионов это конец ноября.
Заранее следует замульчировать почву вокруг деревьев, чтобы защитить корневую систему. Защиту от грызунов, напротив, можно начинать никогда, не дожидаясь заморозков.
Первый шаг - мульчирование приствольного круга, которое помогает сохранить тепло и защитить корни. Для этого можно использовать торф, солому, опилки или древесную кору.
Толщина слоя мульчи должна составлять примерно 20-30 см, а радиус покрытия - около 50 см вокруг ствола. Мульча не только согревает корни, но и удерживает влагу, что важно в морозный период.
Перед мульчированием убедитесь, что под деревом нет остатков опавших листьев или гнилых плодов, которые могут способствовать распространению болезней. Такая подготовка - это базовый шаг к успешному зимованию яблонь.
Материалы для укрытия следует выбирать светлых оттенков, чтобы отражать солнечный свет и предотвратить перегревание коры.
Наиболее распространенными вариантами являются агроволокно, мешковина, спанбонд или еловые ветки. Для молодых деревьев ствол обматывают материалом в несколько слоев, начиная от земли до первых веток.
Если дерево посажено в этом году, лучше обмотать весь ствол и крону. Укрытие фиксируют шпагатом или веревкой, чтобы материал не сорвался ветром. Такой способ защищает дерево как от морозов, так и весенних перепадов температур.
Грызуны, особенно мыши и зайцы, зимой часто становятся угрозой коре яблонь. Для их отпугивания можно использовать пластиковую или металлическую сетку.
Металлическую сетку обертывают с небольшим зазором во избежание контакта с корой, а пластиковую плотно прижимают к дереву. Высота такой защиты должна составлять не менее 50-60 см.
Альтернативный вариант - использование пластиковых бутылок, которые разрезают и обертывают вокруг ствола. Это решение не только защитит дерево зимой, но и послужит барьером от механических повреждений в теплое время года.
Саженцы, высаженные в этом году, нуждаются в особом внимании, ведь их корни и стволы очень чувствительны к морозам. Для таких деревьев следует создать "теплицу": обернуть ствол и крону агроволокном, зафиксировав материал бечевкой.
Еще один вариант - сооружение "вигвама" из еловых веток, дополнительно обматываемых спанбондом или сеткой. Это обеспечит дереву не только тепло, но дополнительный барьер от снега и ветра. Если такие мероприятия провести вовремя, саженец легко перенесет даже суровую зиму.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Gardener's Path, Old Farmers' Almanac.